Im vorliegenden Fall ist die Entscheidung scheinbar einfach: Zuerst gemacht werden muss wohl, was am meisten pressiert. Im Haus werkelt eine mit 21 Kilowatt Leistung großzügig bemessene Ölheizung Baujahr 1983. Ihre Arbeit verrichtet sie zuverlässig. Bis der Schornsteinfeger meinte, die Rußwerte seien an der Grenze. Eine neue Düse schafft Abhilfe, der Installateur sagt aber, mit Ersatzteilen könnte es eng werden. Kürzlich ist zudem ein Schreiben des Landkreises gekommen, die drei Jahrzehnte alten Öltanks seien reif für den Austausch.

Was also tun? Im einfachsten Fall wird die alte Ölheizung durch eine neue ersetzt, solange das noch zulässig ist – nach derzeitigem Stand bis 2025. Rechnen wir mal: Das Haus von 15 mal 10 Meter Grundfläche braucht im Schnitt 3.000 Liter Heizöl im Jahr. Da Öl einen Brennwert von gut 11 Kilowattstunden je Liter hat, entspricht das 33.000 Kilowattstunden, die auch in rund 3.000 Kubikmetern Erdgas stecken. Der Wirkungsgrad moderner Brennwertheizungen liegt nah an 100 Prozent. Werte von 103 oder gar 105 Prozent, wie oft angegeben, sind Humbug. Sie beziehen sich nicht auf den Brennwert, sondern auf den Heizwert, der für Öl knapp 10 kWh beträgt. Den Unterschied macht die Energie, die im Wasserdampf der Abgase steckt und durch den Schornstein entweicht. Die Brennwerttechnik nutzt sie, daher der Name. Wenn die Abgase abkühlen, bildet sich Kondensat, deswegen muss der Schornstein mit einem Innenzug aus Kunststoff versehen werden. Die Gesamtkosten sind zunächst überschaubar, in der für das Haus passenden Größe der Heizung ist mit mindestens 8.000 Euro zu rechnen. In unserem Fall aber zuzüglich neuer Öltanks. Das kostet weitere 3.000 Euro plus Entsorgung der alten Tanks.