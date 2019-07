Vom Warenkorb bis zur Haustür: Das ist der Weg eines Amazon-Pakets

Vom Warenkorb bis zur Haustür: Der Weg eines Amazon-Pakets

Von Von Mandana Bareh-Foroush und Marco Dettweiler

Bei Amazon bestellen und am nächsten Tag das Paket empfangen. Das machen Millionen Menschen. Was passiert zwischen dem Klick am Computer und dem Klingeln des Boten? Ziemlich viel. Ständig wird gescannt – und erstaunlich viel per Hand erledigt.