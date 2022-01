Aktualisiert am

Das alte Gefühl vom Skifahren : So long, alter Tiger

Rasante Zeitreise auf Skiern: Ein 50 Jahre alter Renntiger, der Traum der siebziger Jahre, und ein Racetiger der jüngsten Generation stehen bereit. Also, Sturzhelm aufsetzen und los.

Kantenfehler. Wir hatten ganz vergessen, wie schnell das passieren kann. Und wie oft es vorkam, damals. Der Kantenfehler gehörte zum Skifahren wie das Stirnband, die Gamasche und der Wollpullover und führte zu hektischen, nicht selten erfolglosen Bemühungen zur Vermeidung eines Sturzes.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor"

In unserem Fall führt gleich der erste Kantenfehler zu Verrenkungen im Stil eines hilflosen Hampelmanns, gefolgt vom Aufprall auf die harten Tatsachen der Clavadeler-Abfahrt, seitlichem Schlittern im Flockenwirbel und waagerechtem Einschlag in einen Haufen am Pistenrand. Umpf. Schnee im Gesicht, im Kragen und auch sonst überall. Verkantet, Innenski, zack, bumm. Da ist es wieder, das alte Gefühl vom Skifahren.