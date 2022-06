D as Messer ist ein altes Kulturgut, ohne das die Menschheit in Zukunft nicht auskommen wird. Jeder kennt es, jeder nutzt es. Vielleicht ist das der simple Grund, warum das Schweizer Taschenmesser so bekannt und beliebt ist, auch wenn es längst nicht so häufig im Einsatz ist wie ein Küchenmesser. Die Menschen wollen einfach nicht darauf verzichten. Vor fünf Jahren stellte Victorinox das 500millionste Taschenmesser her. Im Jahr verlassen zehn Millionen Messer die Fabrik in Ibach in der Schweiz und die 400 verschiedenen Modelle finden in 120 Ländern eine neue Heimat.

Seit 125 Jahren gibt es das multifunktionale Messer offiziell, im Jahr 1897 wurde der Begriff „Schweizer Offiziers- und Sportmesser“ als Marke geschützt. Warum die Verkaufszahlen nicht kontinuierlich zurückgehen, ist aus heutiger Sicht schwer zu verstehen. In den Hosentasche der Kinder und Jugendlichen steckt heutzutage eher ein Smartphone als ein Schweizer Taschenmesser. Es wird eher zu Hause am Computer gezockt als im Wald ein Stock geschnitzt. Wenige Erwachsene werden am Morgen neben Portemonnaie, Schlüssel, Smartphone und Taschentuch noch ein Taschenmesser einstecken. Dennoch ist Victorinox seit Jahrzehnten mit der Produktion ausgelastet.