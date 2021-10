Verspätet, veraltet, kaputt : Die Bahn im Stau

Aktualisiert am

„Bitte Aushangfahrplan beachten“: Wenn die Technik versagt, geht am Bahnhof nicht mehr viel. Bild: Patrick Junker

Das war ein schwarzer Tag für die Bahn und ihre Kunden: Eine Weichenstörung auf der ICE-Schnellfahrstrecke Berlin– Hannover zehn Kilometer östlich von Rathenow im Bundesland Brandenburg ließ den Fernverkehr zwischen der Hauptstadt und Westdeutschland Anfang September im Chaos versinken. Auf den gut 90 Kilometern zwischen Berlin-Spandau und Stendal fuhr in beiden Richtungen kein schneller Zug mehr. Die Umleitungsstrecke war fast doppelt so lang und nur langsamer zu befahren als die gesperrte 250-km/h-Linie. Über Wittenberge an der Elbe und von dort nach Stendal quälten sich den ganzen Tag lang die Fernzüge über die überlastete Fernstrecke Berlin–Hamburg. Minutenlange Stopps und Langsamfahrten sowie ein zweimaliger Fahrtrichtungswechsel in Wittenberge und Stendal ließen die Uhr immer weiter ticken.

Am Ende des Tages zählte der Fernverkehr der Deutschen Bahn laut einem Sprecher 1500 Verspätungsminuten bei 32 Zügen zusammen. Bis zu 95 Minuten länger habe die Reise in Einzelfällen gedauert. Ob da wirklich alles addiert wurde, stimmt zumindest Fahrgäste dieses Tages skeptisch: Allein der ICE 858 von Berlin nach Köln brachte es auf 200 Minuten Verspätung. Kaum zu bilanzieren sind die Auswirkungen auf den übrigen Betrieb. Der Nahverkehr auf Schienen, sagt Susanne Henckel, Präsidentin des Bundesverbandes Schienennahverkehr, der die Besteller des regionalen Zugverkehrs – Verkehrsverbünde und Landeseisenbahngesellschaften – repräsentiert, fahre 62 Prozent aller Schienenkilometer, der Fernverkehr lediglich 14 Prozent. „Der Schienenpersonennahverkehr ist in der Summe deutlich stärker von Störungen im Netz betroffen als der Fernverkehr“ – nicht zuletzt auch durch Überholungen verspäteter IC und ICE.

An solchen Krisentagen belastet ein weiteres technisches Problem den Bahnkunden: Die App „DB Navigator“, die vollmundig bei Verspätungen die tatsächliche Fahrplansituation in „Echtzeit“ verspricht, entpuppt sich oft als Reinfall, manchmal als totaler Ausfall. Verspätungen tauchen verspätet auf dem Handy auf, Anschlüsse werden signalisiert, die es gar nicht geben kann. Zu den Irrungen und Wirrungen des Navigators äußerte sich die Bahn auf Anfrage nicht. Klaus-Peter Naumann vom Kundenverein Pro Bahn sieht mangelnde Digitalisierung als möglichen Grund fürs Versagen: „Viel zu häufig müssen Informationen im Störungsfall von den Fahrdienstleitern per Hand weitergegeben werden, wozu sie dann natürlich gerade keine Zeit haben.“

30 und 40 Jahre alte Züge sind störanfällig

In die Jahre gekommen sind wichtige Teile des Rollmaterials. Die Intercity-Züge der ersten Generation sind seit 40 Jahren unterwegs und hoch störanfällig, von den Toiletten bis zu den Türen. Sie sollten nun „durch neue moderne Züge“ ersetzt werden, erklärt ein Sprecher der Bahn und verweist auf den IC 2. Nur: Unter der Bezeichnung rollen gerade 40 Züge mit nicht mehr als fünf Doppelstockwagen, die aus einer Nahverkehrsbestellung entnommen sind und nicht schneller als 160 km/h fahren dürfen. Ihr Reisekomfort wird von Bahnkunden immer wieder kritisiert: nicht gut genug für längere Fernreisen. Als Ersatz für den alten Intercity taugen sie ohnehin nur bedingt: Da geht es um eine ungleich größere Flotte von rund 140 Zügen mit 1200 Wagen, die für ihre Fahrpläne die Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h fahren müssen. Obschon altersschwach, kündigte die Bahn an, die Waggons noch einmal mit neuen Toiletten auszustatten. Denn die Bestellung einer nächsten Intercity-Generation hat sich der Konzern bislang versagt; er setzt stattdessen modernisierte ICE-1-Züge ein. Die sind trotz des Millionenaufwandes in ihre Re­staurierung auch schon 30 Jahre alt.