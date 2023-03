Die Uhrenbranche zelebriert in Genf die „Watches and Wonders“. Wir stellen die wichtigsten Neuheiten vor. Unter anderem Zeitmesser von IWC, Jaeger-LeCoultre und Panerai.

Die Vorfreude auf diese Messe ist groß. Die Uhrenbranche erwartet mit Spannung die „Watches and Wonders“, auf der dieses Jahr rund 50 Luxusmarken ausstellen – die zahlreichen Marken, die während dieser Zeit in den vielen Hotels am Genfer See ihre Neuigkeiten präsentieren, gar nicht mitgerechnet. Cathérine Renier, Chefin der Manufaktur Jaeger-LeCoultre, erwartet ein „Fest der Uhrmacherei“. Diese Vorfreude teilen alle Uhrenfans, schließlich sind sie ziemlich ausgehungert.

Die einst bedeutendste Uhrenmesse „Baselworld“ öffnete letztmals 2019 – grandioses Missmanagement und der daraus folgende Weggang großer Marken besiegelten ihr Ende. Der „Salon International de la Haute Horlogerie“ (SIHH), der inzwischen als Watches and Wonders firmiert, fiel 2020 pandemiebedingt komplett aus und fand 2021 nur virtuell statt. 2022 scheute noch so mancher den Weg nach Genf, an Massenveranstaltungen musste man sich wieder gewöhnen. Während Sie diese Zeilen lesen, sind wir in den Hallen des Genfer Palexpo abermals unterwegs, um die vielen Neuheiten vor Ort in Augenschein zu nehmen. Einige dieser Uhren haben wir schon vorab gesehen.