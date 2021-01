Uhren von Tudor : Edel verpflichtet

Die große Schwester trägt eine Krone, die kleine immerhin das Wappen eines Adelsgeschlechts. Und doch erfreuen sich die Produkte von Rolex und von Tudor gerade bei Bürgerlichen großer Beliebtheit. Das hat Gründe. Zu denen gehören erstklassige Qualität und hohe Eigenständigkeit. Aber gerade die Eigenständigkeit war bei Tudor nicht immer gegeben. Werfen wir einen Blick zurück.

Ursprünglich ist Tudor 1926 als Marke der schweizerischen Uhrenfabrik „Veuve de Philippe Hüther“ eingetragen worden. Doch Hans Wildsdorf, Gründer und Erfinder der Marke Rolex, sicherte sich alsbald die Markenrechte an Tudor. Dahinter steckte eine Strategie. In der Unternehmenschronik wird Wilsdorf folgendermaßen zitiert: „Ich habe mehrere Jahre lang über die Herstellung einer Armbanduhr nachgedacht, die von unseren Fachhändlern preisgünstiger verkauft werden kann als unsere Rolex, die jedoch ebenso zuverlässig ist. Jetzt habe ich beschlossen, eigens zur Fabrikation und Vermarktung einer solchen Uhr eine Firma zu gründen.“

Und wie das in guten Familien so ist, sollte die kleine Schwester von der großen profitieren. Selbstverständlich wurden Vertriebskanäle gemeinsam genutzt, Rolex-Entwickler konstruierten auch Tudor-Uhren. Und lange Zeit nutzte Tudor auch Rolex-Gehäuse, um dann Uhrwerke des Großserienherstellers ETA einzusetzen. Sogar Modellnamen waren gleich. Der Unterschied zwischen einer Rolex Submariner und einer Tudor war hauptsächlich beim Blick aufs Zifferblatt erkennbar. Böse Zungen sagten dazu, dass eine Tudor eben für Menschen gemacht sei, die sich eine Rolex nicht leisten könnten.

Das hörten weder die Uhrenbesitzer noch die Leitung des Stiftungsunternehmens gerne, weshalb man sich in Genf daranmachte, Tudor zu emanzipieren. Das führte zum einen dazu, für die kleine Schwester eigene Strukturen in den Bereichen Marketing, Forschung und Entwicklung sowie in der eigentlichen Uhrmacherei aufzubauen. Die wohnen bei der großen Schwester, nämlich im vierten und fünften Stock der Rolex-Zentrale in Genf. So ist der Kontakt zu den Kollegen von Rolex weiterhin gegeben, es werden weiterhin Erfahrungen und Wissen ausgetauscht, doch Tudor kann nun mehr und mehr sein eigenes Ding machen. Nach außen richtig sichtbar wurde dies im Jahr 2012, als die neue Modelllinie Black Bay lanciert wurde, eine Reminiszenz an eine Tudor-Taucheruhr aus den 1950er Jahren. Dennoch mag man bei diesem Modell nicht von einer Vintage-Uhr reden und schon gar nicht von einem Rolex-Abklatsch.

Die Black Bay ist wohltuend eigenständig, erst recht, seit sie im Jahr 2015 erstmals ein eigenes Uhrwerk bekam. Dabei hat Tudor nicht einfach ins Rolex-Regal gegriffen, sondern ein von Grund auf neues Automatikwerk entwickelt, das mit einer Siliziumspirale bestückt und chronometergeprüft ist. Das Basiskaliber MT 56 ist das, was man in der Uhrenbranche einen Traktor nennt, robust und drehmomentstark. So kann es jederzeit Zusatzfunktionen antreiben. Da ist bei der bisher verfügbaren Datumsanzeige (Kaliber MT 5612) oder GMT-Funktion (Kaliber MT 5652) noch lange nicht Schluss. Letztere verfügt übrigens wie die Rolex Master GMT über eine permanente 24-Stunden-Anzeige für die Heimatzeit sowie einen separat verstellbaren Stundenzeiger für die jeweilige Ortszeit und empfiehlt sich so als Begleiterin für Globetrotter. Mit Stahlband kostet die Tudor Black Bay GMT 3670 Euro, was wir für angemessen halten.

Zeitanzeige mit Zentralsekunde

Manchmal hilft die große Schwester schon noch weiter. Nicht aber in der Fertigung von Komponenten. Die werden nicht direkt in Genf hergestellt, sondern in eigenen Werkstätten im Umland oder von externen Zulieferern. Allerdings hat die Kaliberfamilie MT 56 mit einem Durchmesser von 33,8 Millimeter und Höhen zwischen 6,5 und 7,5 Millimeter eher üppige Maße. Das ist nichts für kleinere Uhren, die nun wieder mehr nachfragt werden. Weshalb Tudor 2018 die Kaliberfamilie MT 54 lancierte, die mit einem Durchmesser von 26 Millimetern deutlich schlanker daherkommt. In seiner Grundstruktur ähnelt dieses Uhrwerk dem größeren MT 56. Beide verfügen über eine Zeitanzeige mit Zentralsekunde, eine Gangautonomie von 70 Stunden sowie eine Siliziumspirale, die mit dafür verantwortlich zeichnet, dass dieses Uhrwerk chronometergenau läuft.

Diese Ganggenauigkeit können wir bestätigen, nachdem wir die neue Black Bay Fifty-Eight Navy Blue für 3060 Euro gut vier Wochen zu Testzwecken trugen. Beim Abgleich mit einer Funkuhr registrierten wir einen durchschnittlichen Vorgang von 0,8 Sekunden je Tag. Da darf man nicht meckern. Und auch nicht am Tragekomfort. Denn Uhren mit 39 Millimeter Durchmesser sitzen auch satt auf eher schmalen Handgelenken und überragen dieses nicht.

Viel mehr als nur eine kleine Schwester

So kommt auch das Band besser zur Geltung. Im Falle unserer Testuhr war ein hochwertiges Textilband montiert, das Tudor beim französischen Spezialisten Julien Faure fertigen lässt. Das ist insofern eine Erwähnung wert, weil es sich optisch wie haptisch erheblich von den Billig-Natobändern unterscheidet, die im Netz zu Preisen um die 20 Euro angeboten werden. Dieses Band das in einer beachtlichen Gleichmäßigkeit auf klassischen Jacquard-Webstühlen gefertigt wird, ist nicht nur ein Handschmeichler, sondern auch ebenso stabil wie ein hochwertiges Lederband. Das zumindest sagen die Techniker von Tudor, die diese Bänder regelmäßig mechanischen Stresstests unterziehen. Tudor ist mit seinen Uhrenarmbändern Exklusivkunde von Julien Faure. Also längst viel mehr als nur eine kleine Schwester.