Räder von Specialized und BH : Ein Hoch über dem Tief

Männer, das sind keine Damenräder. Sie sehen höchstens so aus. Der praktische Nutzen im Alltag bringt Vorurteile ins Wanken.

Das mit der Gleichberechtigung ist manchmal so eine Sache. Frauen in Bergwerken etwa erscheinen uns eher selten. Und Männer auf Damenfahrrädern. Erst recht mit Korb vornedran. Nach zwei, drei Besuchen beim Bäcker verliert Mann die Scheu und lernt die praktische Seite kennen. Was nicht nur uns radelnd widerfährt. Die Schar der Herren, die ihre mit zunehmendem Alter nicht eben munterer werdenden Beine nicht mehr über eine hohe Stange wuchten möchten, nimmt beständig zu.

Hier sogleich ein Rat zum Rad: Den Rahmen nicht zu klein kaufen, wer am Lenker arbeitet, spürt die relative Instabilität. Tiefeinsteiger erleben ein Nachfragehoch, zumal es sie in diversen Erscheinungsformen gibt, vom simplen Brötchenholer bis zum rustikalen Stock-und-Stein-Ausflügler. Die rhetorische Frage „Das ist doch ein Damenfahrrad?“ wehren wir deshalb inzwischen souverän lächelnd ab, steigen locker auf und bringen den Einkauf fröhlich nach Hause. Unisex, Leute!