Am Auerberg, auf der Ederseerandstraße und auch sonst überall, wo Motorradfahrer bevorzugt ihre Kreise ziehen, begegnen einem Menschen, die aussehen, als wären sie auf dem Weg in die Wüste Gobi. Oder, das andere Extrem, im Anflug auf Misano. Gegen gute und vollständige Schutzausrüstung ist nichts einzuwenden, im Gegenteil. Manche allerdings lieben es unauffälliger, weniger martialisch, gerne so zivil, dass ein Unterschied der Motorrad- zur gewöhnlichen Straßenkleidung kaum auszumachen ist.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Der Markt in diesem Segment, das unter Begriffen wie Urban oder Klassik zusammengefasst wird, „wächst und wächst“, wie das Unternehmen Modeka beobachtet. Es wurde 1946 von August Oberkönig als Beckumer Leder-Bekleidungswerk gegründet, stellte in den Siebzigern erstmals Motorradanzüge her, konzentrierte sich in den Achtzigern auf den Motorradmarkt und bietet heute, noch immer familiengeführt, ein breitgefächertes Sortiment an. Weltreisekluft spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie Sportmontur, doch zunehmend eben auch Dezentes im städtischen Look. Ein umfassendes Angebot an Motorradjeans etwa zählt ebenso dazu wie Schuhwerk im Sneaker-Stil. Derlei macht sich im Alltag gut, auf Roller und Motorrad gleichermaßen.