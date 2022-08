Stuttgarts Zahnradbahn : Auf Zacke

Metallisch blitzt es aus dem Dunkel, eine Reihe silbrig flirrender Punkte weist uns den Weg in die Nacht. Es sind die Reflexionen der LED-Scheinwerfer an den Kontaktpunkten zwischen Zahnrädern und Zahnstange, blank gescheuert vom täglichen Betrieb der „Zacke“. So nennen Stuttgarter und Kenner die einzige Zahnradbahn Deutschlands, die Bestandteil eines städtischen ÖPNV-Netzes ist. Sie gilt als Stuttgarter Wahrzeichen, ist wegen der spektakulären Strecke mit Panoramablick bei Touristen beliebt und spielt bis heute eine wichtige Rolle für den innerstädtischen Personennahverkehr. Von den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wird die 2,2 Kilometer lange meterspurige Bahn seit 1978 als Linie 10 im Fahrplan geführt. Start ist unten im Tal am Marienplatz, oben heißt der Zielbahnhof Degerloch.

Auch eine technische Legende muss ab und an auf einen neuen Stand gebracht werden, wenn sie immerhin 2500 Passagiere am Tag befördert, Pendler- und Schülerverkehr eingeschlossen. Deshalb herrscht in diesem Jahr in vielen Nächten emsiger Betrieb auf der eingleisigen Strecke mit ihrer einzigen, aufwendig konstruierten Ausweiche an der Wielandshöhe. Eigentlich endet der Betrieb der Zacke gegen 21 Uhr, die Betriebsruhe dauert dann bis früh am nächsten Morgen. Zwischenzeitlich fahren auf der Linie 10 Minibusse.

Doch im Sommer 2022 zeigt Stuttgart auch nach Betriebsschluss Zähne. Während tagsüber die alten Wagen des Typs ZT 4.1 (Zahnradtriebwagen vierachsig, erste Generation) aus dem Jahr 1981 ihren Regeldienst versehen, führen die SSB nach Betriebsende gemeinsam mit dem schweizerischen Hersteller Stadler Rail aus Bussnang Zulassungsfahrten mit den neuen Zahnradtriebwagen ZT 4.2 aus. Stadler ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Zahnradbahnen. Die Ingenieure des Unternehmens klappen dann ihre Laptops auf und schließen sie an die Leittechnik an, während die Sitze von sandgefüllten Kanistern belegt sind, um die Masse der Passagiere zu simulieren. Verschiedene Testszenarien loten aus, wie sich die neuen Fahrzeuge im Alltag und in kritischen Situationen verhalten.

Von Grund auf individuell

Dass man in der baden-württembergischen Landeshauptstadt für die Neuanschaffung in die Schweiz blickt, hat Tradition. Schon die vor mehr als 40 Jahren in Betrieb genommenen ZT 4.1 hatten zwar einen Wagenkasten von MAN Nürnberg, und die Elektrik stammte von der AEG. Den Zahnradantrieb lieferte damals aber die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur (SLM) – und deren Zahnradsparte gehört seit 1998 zu Stadler, wo nun die kompletten Triebwagen entstehen.

Bei Stadler zählen Zahnradbahnen zu den „tailor-made“-Produkten, den maßgeschneiderten Schienenfahrzeugen also. Tatsächlich gelten sie als technisch so individuell, dass es sie nicht von der Stange zu kaufen gibt. Auch andere Bahnfahrzeuge werden für den konkreten Zweck zwar oft leicht angepasst. Aber hier ist der Grad der Individualisierung besonders hoch. Noch außergewöhnlicher dürften nur Sonderformen wie Schwebebahnen sein, deren bekanntestes deutsches Exemplar in Wuppertal verkehrt. Das ist auch der Grund dafür, dass die neue Fahrzeuggeneration der Zacke direkt beim Kunden zugelassen wird, erklärt SSB-Projektleiter Detlev Martin.