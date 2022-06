Energiegewinnung : Heißer Flirt mit warmem Abfall

Immer gut heiß: Überall, wo gebrüht, gehärtet, lackiert und getrocknet wird, strahlen die dabei eingesetzten Gerätschaften Wärme ab. An Ort und Stelle ist sie nur meist schwer nutzbar. Das gilt auch, wenn, wie in Gießereien oder in einem Stahlwerk, die bei den hier ablaufenden metallurgischen Prozessen anfallende Abwärme deutlich höhere Temperaturen erreicht als das Brühwasser einer Wurstküche. Zwar lassen sich Büro- und Verwaltungsgebäude des jeweiligen Industriestandorts mit einer Dampfheizung in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bringen, doch kann stets nur ein Teil der anfallenden Wärme verwendet werden. Denn effektiv nutzen kann man diese Abfallwärme bloß während rund 3000 Stunden im Jahr. Im Sommer bleibt die Heizung aus.

Nicht viel anders verhält es sich mit der Wärme, die Gasmotoren, die mit Gülle- oder Silage-Methan laufen, über ihre Auspuffgase und ihr Kühlwasser freisetzen. Auch sie taugt idealerweise nur zum Heizen, etwa von Turnhallen und Schwimmbädern. Da es aber nicht genügend derartige Wärmesenken gibt, wird der überwiegende Teil dieser Wärme ungenutzt in die Umwelt entlassen. Wie groß dieses Potential ist, lässt sich nur schätzen. Man geht davon aus, dass allein die in Deutschland anfallende Abwärme, die aus Industrie und Gewerbe stammt, 23 Terawattstunden CO2-freien Strom erzeugen könnte. Das wäre genug, um damit knapp 20 Prozent aller deutschen Haushalte zu versorgen und etwa zehn Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden.