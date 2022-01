Stromernte im eigenen Garten : Windige Mitbewohner

Wenn die Blumenkübel Saltos über die Terrasse schlagen, die Rollläden gegen die Fenster scheppern oder das Trampolin der Kinder über Nacht in den Garten des Nachbarn gesprungen ist, dann gibt es für den Zauber meist einen einfachen Grund. Der Wind, der war es. Und zwar einer von der aufbrausenden Sorte. Doch anstatt sich von ihm nur die Hausordnung durchpusten zu lassen, könnte man sich diese Kraftdemonstration ja zunutze machen. Was Windparkbetreiber auf Äckern und Meeren im Großen können, kann der Häuslebesitzer im Kleinen bestimmt auch.

Tatsächlich gibt es die moderne Kleinwindkraft schon eine Weile, auch wenn sie, verglichen mit der Photovoltaik, eher ein Nischendasein fristet. Kleine Windräder für den heimischen Garten funktionieren dabei im Grunde wie ihre großen Megawatt-Pendants, erfüllen aber einen anderen Zweck. Nur bei den größeren der Kleinen, also Anlagen mit 30 bis 100 Kilowatt Leistung, die zu Betrieben und Bauernhöfen gehören, geht es darum, Strom vor allem wirtschaftlich zu erzeugen. Bei den Mikrowindanlagen, deren Leistung sich im Bereich um fünf Kilowatt bewegt und die in Gärten und auf Dächern von Privatleuten stehen, geht es weniger um die Stromrechnung. Es geht um Autarkie. Und so finden sich viele Kleinwindanlagen an Orten, die so abgelegen sind, dass ein Netzanschluss nicht Teil des Haushalts ist – vor der Hütte im Nirgendwo Amerikas, auf Segelschiffen oder vor der Forschungsstation in der Arktis.