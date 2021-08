Staubsauger im Vergleichstest : Fein gegen Staub

Die Zeit ist reif für einen Wechsel. Staubsauger brauchen weder ein Kabel noch einen Beutel. Die Modelle, die man mühevoll wie einen launigen Hund hinter sich herzieht und sich ständig im Kabel festbeißen, sollten der Vergangenheit angehören. Ebenso umständlich können die hippen, smarten und runden Roboter sein, wenn die Wohnung nicht wie in der Werbung aussieht, sondern die Türschwellen des Altbaus die Zimmer zum Gefängnis machen. Dann stößt die Künstliche Intelligenz allzu schnell an ihre Grenzen. Es bleibt allzu oft nur ein Traum, dass ein Roboter die komplette Wohnung saugt, während man außer Haus ist, um danach still neue Energie an der Ladestation zu saugen. Dabei gibt es eine Gattung Saubermacher, deren Exemplare im besten Fall alles haben, was nötig ist. Die Rede ist von mit Akku betriebenen Standstaubsaugern, die Schmutz und Staub beutellos in einem Behälter sammeln, sie genügen für die meisten Haushalte völlig.

Und vor allem wird die Auswahl an tauglichen Geräten immer größer. Hersteller wie Dyson, Miele, Bosch, Philips oder Vorwerk verbessern ihre Modelle seit Jahren, und manche von ihnen sind schon in der vierten oder fünften Generation auf dem Markt. Was es leider nicht gibt, ist der perfekte Staubsauger. Jedes Modell hat eine Eigenschaft, mit der es die Konkurrenz schlägt. Aber wie die Tests zeigen, wird der vermeintliche Sieger wiederum an anderer Stelle geschlagen. Da manche Funktionen für den einen oder anderen verzichtbar sind, ist bei den Modellen vielleicht dennoch ein Favorit dabei, der die Wünsche erfüllt. Deshalb haben wir exemplarisch die Modelle V15 Detect von Dyson, Serie 8 Unlimited Gen2 von Bosch und den Triflex HX1 von Miele getestet. Etwas länger ist der Staubsauger von Miele auf dem Markt, die von Dyson und Bosch sind neu.