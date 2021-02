Staubsauger von Dyson im Test : Saugenhaft groß

Dieser Staubsauger ist eine Falle. Für uns Männer. Wenn durch die Wohnung die Worte „Saugst du bitte das Schlaf- und Wohnzimmer“ schallen, während wir noch gemütlich mit dem Tablet in der Hand im Bett liegen, macht uns der neue Dyson V 11 Outsize glauben, dass wir das wöchentliche Ritual schneller hinter uns bringen können. Die XL-Variante des V 11 für 700 Euro ist kein Face-, sondern ein Bodylift. Er hat eine Bodendüse, die 25 Prozent größer ist. Leider hat Dyson ebenso den Staubbehälter so vergrößert, dass eineinhalb Mal so viel Staub hineinpasst. Wer also denkt, er könne Schlaf- und Wohnzimmer schneller saugen und sich danach wieder hinlegen, der irrt. Der Behälter kann locker noch den Staub des Kinderzimmers aufnehmen, und des Sofas, dessen Reinigung mit beiliegenden Düsen leicht gemacht wird. Wahrscheinlich wird die Aufforderung nun lauten: „Schatz, saug doch mal die ganze Wohnung!“ Oder wie die Marketingabteilung von Dyson sagen würde: „Der extragroße Staubsauger wurde entwickelt, um Verschmutzungen in großen Häusern zu beseitigen.“

Wer den V 11 gewohnt ist, kommt mit der XL-Variante gut klar. Der Outsize ist aufgrund des größeren Korpus etwas schwerer. Wer allerdings schon nicht mit dem normalen V 11 zurecht- kommt, braucht den Outsize erst gar nicht anfassen. So weigerte sich die andere erwachsene Person in unserem Haushalt, den Outsize in die Hand zu nehmen. Er sei zu schwer, die Hand müsse zu viel Kraft aufwenden. Es ist in der Tat so, dass zwar das Gelenk an der Bürste kaum Widerstand leistet, wenn die Richtung gewechselt wird. Auch flutscht die Bürste äußerst geschmeidig über den Parkettboden.

Aber die Masse des Gehäuses mit dem Motor ist nun einmal träge. Es braucht etwas Muskeln, um die knapp drei Kilogramm nach links und rechts zu kippen. Auch wird die Hand beansprucht, weil sie fortwährend den Abzug halten muss, damit der Outsize aktiv bleibt.

Damit sind wir bei den Nachteilen eines solchen Staubsaugers von Dyson. Unser Referenzmodell ist nach wie vor der Triflex von Miele. Und er bleibt es auch. So lässt er sich mit einem Knopf anschalten und läuft automatisch weiter, bis er mit dem Knopf wieder gestoppt wird. Er ist so konzipiert, dass er von allein in der Ecke stehen kann. Diese unverzichtbare Eigenschaft an einem Standstaubsauger kann Dyson durch seine beiliegende Wandhalterung nicht ersetzen.

Wenn man mal mit einem Gerät eine Weile gesaugt hat, das mit der an der Front der Bürste sitzenden LED-Leiste die dunklen Staubgefilde unter dem Bett oder Sofa ausleuchtet, will man auf die Scheinwerfer nicht mehr verzichten. Und der Triflex bläst dem Nutzer keine Luft ins Gesicht, so wie es der Dyson durch die Lüftungschlitze links und rechts oberhalb des Griffs tut.

Saugen kann der Dyson wie kein anderer. Die Stiftung Warentest hat dem V 11 im Boost-Modus die höchste Saugkraft attestiert. Für uns ist die Turbo-Einstellung allerdings meist zweite Wahl. Der Boost-Modus treibt nämlich die Lautstärke nach oben, und im akkuschonenden Eco-Modus saugt der Dyson recht leise und schluckt den Staub auch so. Ein echter Vorteil am V 11 – sowohl in der normalen als auch XL-Variante – ist der Mini-Bildschirm, der auf die Sekunde anzeigt, wie lange der Akku noch hält. Das ist ebenso praktisch wie aufschlussreich. Denn so wie die Saugkraft von den Modi Eco über Auto zu Boost steigt, so rapide sinkt die Laufzeit der Batterie. Ein spontaner Blick auf das Display: In Eco schafft er 33 Minuten, im Auto-Modus 21 und mit Boost nur noch 4 Minuten.

Wer nun denkt, er könne seinen Partner austricksen, indem er mit Boost durch die Wohnung fegt, um den Akku schnellstmöglich zu leeren – der Behälter wird gefühlt eh nie voll – und sich wieder ins Bett zu legen, der muss damit rechnen, dass ihm dann ein neuer Akku hingehalten wird. Denn der Akku ist austauschbar, und ein zweiter kann für 150 Euro dazugekauft werden. Der Dyson V 11 Outsize ist eben eine Falle.