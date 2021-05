Staubsauger von Dyson im Test : Omni und Glide

Dyson hat es geschafft. Staubkorn für Staubkorn ersaugte sich der neue Omni-glide unsere Gunst und war nach wenigen Metern auf dem Parkett in den engen Kreis unserer Lieblingsstaubsauger aufgestiegen. Allerdings muss sich die Konkurrenz nicht sorgen, Dysons Neuer ist nicht omnipotent. Er befreit nur Hartböden vom Staub, ist also so etwas wie der perfekte Zweitstaubsauger. Wer nur wenige Meter zurücklegen muss, weil er in einer Einzimmerwohnung lebt, könnte nur mit dem Omni-glide glücklich werden.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Bei Dyson klingt das so: „Er wurde insbesondere für das Leben in der Stadt entwickelt.“ Offensichtlich sind die Wohnungen in Englands Städten eher klein. Für das Leben auf dem Land, um lange Strecken in der großen Wohnung oder dem Haus zurückzulegen, empfehlen wir weiterhin als Hauptsauger den Triflex von Miele. Demnächst steht potentielle Konkurrenz ins Haus, wenn Bosch mit dem Bosch Unlimited Gen2 Serie 8 und noch einmal Dyson mit dem V15 vorfahren. Dann werden die Karten neu gesaugt.