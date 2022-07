Staubsauger im Test : Wischmobbing

Saugen ist nicht mehr genug. Staubsauger wischen jetzt auch. Es kommen immer mehr Roboter auf die Welt, die beides können. Nun sind die Standge­räte an der Reihe. Philips hat jüngst seinen Aquatrio vorgestellt. Samsungs Bespoke Jet ist schon auf dem Markt und als Testgerät in unserer Wohnung. Die Koreaner ge­ben alles. All-in-one bedeutet für sie nicht nur wischen und saugen. An einer zentralen Saugstation stehen Aufsätze zum Wechseln parat, die Akkus werden geladen, selbst fürs Leeren des Staubbehälters muss niemand mehr in die Küche gehen. Auf Knopfdruck bugsiert der Be­spoke den Inhalt in einen Beutel, der im Inneren des Ständers versteckt ist, an dem der Staubsauger ruht und lädt.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Im Unterschied zu anderen Herstellern, die sich wenig darum kümmern, wo das Zubehör Platz finden soll, legt Samsung dafür einen knapp halben Me­ter hohen Ständer mit Griff bei. Dort geht allerdings der Steckplatz aus, wenn weiteres Zubehör wie etwa die „Slim Ac­tion“-Bürste dazukommt. Neben diesem Ständer braucht ebenso der mächtige Zylinder, in dem der Staubsauger in Ru­hezeiten hängt, eine Steckdose, weil er den eingelegten Akku lädt und bei Be­darf den Behälter leert. An der Saug­station liegt und hängt also mehr Kabel herum, als das Werbebild suggeriert.