Im Winter aufs Wasser : Paddeln, wenn keiner paddelt

Frühmorgens unten am Fluss. Es ist ein wenig einladender Vormittag. Schneereste am Ufer, Temperaturen um den Gefrierpunkt und kaum eine Menschenseele weit und breit. Immerhin kommt die Sonne heraus, wärmt zwar nicht, erfreut aber den Fotografen. Der Plan: Stand-up-Paddeln genau dann, wenn es all die anderen nicht tun, herausfinden, ob diese Sportart auch außerhalb der Sommermonate Spaß machen kann. Wir haben den Trockenanzug Women’s Allstar Suit des Herstellers Starboard im Gepäck, der im mittleren Preissegment der angebotenen Modelle liegt.

Ähnlich wie bei Outdoorbekleidung werden auch für das Stand-up-Paddeln hohe Anforderungen an wind- und wasserdichtes und gleichzeitig atmungsaktives Funktionsmaterial gestellt. Damit nicht genug, muss der Anzug auch ausreichend Bewegungsfreiheit für die Paddelbewegungen auf dem Wasser ermöglichen. Bei Starboard setzt man auf ein dreilagiges Stretchmaterial. Die innere Schicht besteht aus Polyester, die mittlere Lage aus Polyurethan lässt Schweiß nach außen entweichen, aber keine Feuchtigkeit nach innen dringen, die äußere Lage aus Polyamid ist wasserabweisend, sodass keine Verdunstungskälte entstehen kann. Der Anzug bleibt durch diesen Aufbau sowohl innen als auch außen trocken.

Komfortabel und beweglich soll es zugehen

Dank dieses Prinzips lässt sich die Kleidung unter dem Anzug mit mehreren Lagen an die Außentemperatur anpassen. Das Stretchmaterial am Oberkörper ist so dehnbar konzipiert, dass der Paddler seine Arme ungehindert nach obenhin ausstrecken kann. Die Auswahl von zehn verschiedenen Passformen sowohl für Damen als auch für Herren verdeutlicht, wie viel Wert man bei Starboard auf den Tragekomfort legt. So weit die Theorie.

Mit langer Hose und langärmligem Shirt steigen wir in den Anzug. Die Füße zwängen sich durch Manschetten aus Latex, wobei die Hände kräftig mithelfen. Die Fesseln sind nun eng umschlossen. Nachdem sich auch die Hände durch die Enge der Manschetten an den Ärmeln gezwängt haben, ziehen wir den wasserdichten Reißverschluss zu und schließen den Neoprenkragen am Hals. Der Anzugstoff fällt über Fuß- und Armmanschetten und verhüllt die engen Latexabschlüsse. Es gibt eine wasserfeste Innentasche und eine weitere, nicht wasserdichte. An der Taille sorgen zwei Klettverschlüsse für die körperbetonte Anmutung. Auch Ärmel und Hosenbeine lassen sich mit Klettverschlüssen variieren. Ein zusätzliches Detail sind reflektierende Anteile an Armen und Beinen, sodass der Paddler auf dem Brett in der Dämmerung oder im Morgennebel gesehen werden kann.

Unterm Anzug bleibt es trocken und warm

Wasserschuhe angezogen, um die Füße zu schützen, und ab geht’s. Kaum schwappt eine Welle aufs Brett, sind die Füße nass und kalt, aber unter dem Anzug bleibt es trocken und warm. Ehrlich gesagt, fühlen wir uns ein wenig seltsam, ein bisschen verkleidet wie ein Clown. Das Material raschelt etwas, und doch fühlt es sich angenehm an. Auf dem Board ist der Clown sofort vergessen. Wir spüren das Gewand nicht, es ist leicht und präsent, aber bei keiner Bewegung im Weg.

So verbringen wir eine ganze Weile auf dem Fluss. Mal paddeln wir in gemächlichem Tempo, mal mit sportlichem Krafteinsatz, und einmal sind wir auch unfreiwillig abgestiegen. Auf Dauer werden uns die Armabschlüsse etwas eng, und die Abdrücke zeugen noch eine Weile davon, dass wir die letzten Stunden nicht untätig auf der Couch verbrachten. Solche Details lassen sich laut Hersteller aber individuell zuschneiden. Der Neoprenabschluss am Hals scheuert glücklicherweise nicht. Das kennen wir von Neoprenanzügen, mit denen Schwimmer im Freiwasser trainieren, anders. Da haben wir selber früher eifrig den Nacken geschmiert, bevor wir uns in die Wellen stürzten.

Unsere Tour hat uns überrascht: Die winterliche Szenerie, die Ruhe auf dem Wasser vermitteln andere Eindrücke als die übliche Atmosphäre beim Stand-up-Paddeln. Dies hat eine andere Qualität. Zugegeben, wir mussten uns zunächst überwinden, bei dem Wetter loszuziehen. Aber dank des Trockenanzugs haben wir nicht gefroren und konnten die Zeit auf dem Wasser genießen. Dieses Vergnügen hat aber seinen Preis. Unser Modell ist für 600 Euro zu haben.