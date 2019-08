Richard Mille : Sport-Schau

Was genau ist eigentlich eine Sportuhr? Da scheiden sich die Geister. Der elektronikaffine Selbstvermesser akzeptiert nur einen Multitasking-Kleinstcomputer am Handgelenk, der mindestens den Puls messen, Laufstrecken aufzeichnen und idealerweise auch noch den Weg weisen kann. Naturgemäß unterschiedlich sieht dies der Freund klassischer Uhren. Dem reicht ein mechanischer Zeitmesser, der robust genug ist, um beim Sport am Handgelenk bleiben zu dürfen, leicht genug, dass er dabei nicht stört – und seine sportlichen Ambitionen auch stilistisch unterstreicht.

Beide Positionen sind zu akzeptieren, wobei die klassische Variante den Vorzug hat, dass es bei mechanischen Uhren mehr zu entdecken gibt. Das Zusammenspiel von Hebeln und Federn, Zahnrädern und Trieben ist immer wieder faszinierend. Besonders schön beobachten lässt sich dies an Uhren mit skelettiertem Uhrwerk. In solchen wird jegliches Material weggenommen oder weggelassen, das für die Funktion nicht unmittelbar von Bedeutung ist. So wie im Fall der RM 67-02 von Richard Mille, die wir in diesem Sommer etwas genauer unter die Lupe genommen haben.