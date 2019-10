Moonwatch 321 Platinum : Die Omega ist gelandet

Zum Jubiläum der Mondlandung kündigten die Schweizer an, das Handaufzugskaliber 321 neu aufzulegen. In Gestalt der Speedmaster Moonwatch 321 Platinum hat es seinen ersten Auftritt.

Dass diverse Speedmaster-Modelle Astronauten ins Weltall begleiteten und vor 50 Jahren bis auf den Mond vordrangen, hat dem Image der Marke keineswegs geschadet. So entstand im Lauf der Jahrzehnte eine große Palette an Speedmaster-Modellen. Die Nasa hatte das seit 1957 verbaute Kaliber 321 seinerzeit als einziges einer ganzen Reihe von Bewerbern als hinlänglich zuverlässig eingestuft, und so durfte sich Omega der ersten Uhr auf dem Erdtrabanten rühmen.

Zum Jubiläum der Mondlandung kündigten die Schweizer an, das Handaufzugskaliber 321 neu aufzulegen und in einer Jubiläumsuhr zu verbauen. Die hatte jetzt in Gestalt der Speedmaster Moonwatch 321 Platinum ihren ersten Auftritt. In ihrem 42 Millimeter großen gebürsteten und polierten Gehäuse mit gebogenen Bandanstößen aus einer Gold-Platin-Legierung schlägt das von Fachleuten in einem eigens dafür gegründeten Atelier so genau wie möglich rekonstruierte Herz, ein Schaltrad-Chronographenwerk, zu betrachten durch einen Saphirglasboden. Die Unruh steuert Breguet bei, die Werksbrücken sind auf das feinste finissiert. Der Herzschlag liegt bei 18 000 Halbschwingungen je Stunde. Schwarz wie der Neumond ist das Zifferblatt aus Onyx, umrandet von einer schwarzen Keramiklünette, auf der die berühmte Speedmaster-Tachymeterskala in weißem Email auffällig kontrastiert. Auch die weißgoldenen Zeiger heben sich deutlich ab, nur der zentrale für die Sekunden des Chronographen ist PVD-beschichtet.

Besonderes Schmankerl auf dem Zifferblatt: Die drei Hilfszifferblätter bestehen aus Meteorit-Gestein vom Mond. Die Omega Speedmaster 321 Platinum wird an einem schwarzen Lederband mit einer Platin-Schließe getragen, auf der wie auf der Krone das „Ω“ prangt. Die bis fünf bar wasserdichte Uhr wird 55 000 Euro kosten, wenn sie Ende des Jahres zu ihren Liebhabern findet.