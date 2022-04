Recycling für Solarzellen : Strahlt fast wie neu

Die Menge an ausgedienten Solarmodulen wird immer größer. Fraunhofer-Forscher haben nun ein Verfahren entwickelt, um das zu recyceln, was bisher auf dem Müll landet: das Halbleitermaterial Silizium.

Haben alte Solarmodule ausgedient, kann das Silber, Kupfer und Aluminium, das in ihnen steckt, zurückgewonnen werden. Doch ausgerechnet das Halbleitermaterial Silizium landet auf dem Müll. Jährlich fallen in Deutschland rund 10 000 Tonnen Silizium aus Altmodulen an. Eine stolze Menge, die von 2029 an mehrere Hunderttausend Tonnen erreichen dürfte, weil zu diesem Zeitpunkt jene Anlagen aus der zwanzigjährigen EEG-Förderung fallen, die in der ersten großen Ausbauwelle zwischen 2009 und 2011 installiert wurden.

Jetzt wollen die Fraunhofer-Institute für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg und für Silizium-Photovoltaik (CSP) in Halle an der Saale gemeinsam mit dem Recycler Reiling aus Harsewinkel bei Gütersloh der Verschwendung ein Ende bereiten. Sie haben eine Technik entwickelt, mit der das Silizium in nahezu reiner Form zurückgewonnen wird – unabhängig vom Hersteller der Module, wie die Projektpartner hervorheben.

ISE-Forscher haben aus dem recycelten Silizium neue Solarzellen hergestellt, die mit 19,7 Prozent allerdings einen niedrigeren Wirkungsgrad haben als Premium-Zellen aus frischem kristallinem Silizium. Diese kommen auf 22,2 Prozent. Hinsichtlich der Lebensdauer schenken sich beide dagegen nichts.

Im CSP werden zunächst die leicht gewinnbaren Wertstoffe abgetrennt und die Siliziumzellen zerschlagen. Die 0,1 bis einen Millimeter großen Bruchstücke landen in einem nasschemischen Ätzbad, das die elektrischen Kontakte und andere Störstoffe entfernt. Damit ist der Weg fürs Einschmelzen frei. Das Silizium wird anschließend zu sogenannten Ingots verarbeitet. Das sind mächtige Blöcke, aus denen feine Sägen dünne Scheiben, die Wafer, schneiden. Auf die so gewonnenen Wafer schließlich können die ISE-Ingenieure wieder foto­elek­tro­nische Schichten auftragen, die Sonnenlicht in elektrische Energie wandeln.