Die Kamera ist groß, liegt klobig in der Hand und sieht aus, als stamme sie aus dem vorigen Jahrhundert. Nachdem man den Auslöser gedrückt hat, schiebt sich ein Foto aus ihr heraus. Auch wenn die Jugend fleißig mit dem Smartphone knipst, liegen die analogen Sofort­bildkameras bei ihr weiterhin im Trend. ­Fujifilm ist mit seinen Instax-Produkten Marktführer.

Gerade haben die ­Japaner die Instax SQ40 auf den Markt ­gebracht. Obwohl Instax für seine farbenfrohen Produkte bekannt ist, hat sich Fujifilm für ein Retrodesign in schwarzer ­Lederanmutung entschieden. Im Unterschied zu anderen Modellen macht sie qua­dra­tische Bilder im Format 62 × 62 ­Millimeter. Wir haben die SQ40 aus­probiert.

Zwei Mal drehen für Selfies

Die Kamera ist leicht zu bedienen. Um sie einzuschalten, dreht man lediglich einmal am Objektiv. Dreht man ein weiteres Mal, fährt das Objektiv weiter heraus, und man gelangt in den Selfie-Modus, für den der kleine Spiegel neben der Linse gedacht ist. Sowohl Belichtungskorrektur als auch der Fokus der Instax SQ40 sind automatisch. Dennoch werden manche Fotos unscharf oder sind überbelichtet.

In Innenräumen funktioniert die Instax SQ40 meist gut. Bei Gegenlicht oder schlechten Lichtverhältnissen hat sie ihre Probleme. Dennoch gefällt uns die Belichtung der Fotos der Instax SQ40 besser als die der Mini 9. Dafür geraten die Bilder häufiger unschärfer. Wir vermuten, dass manchmal die automatische Belichtungskorrektur für die unscharfen Bilder verantwortlich ist.

Wie viele Filme die Kamera noch enthält, kann man an einer Anzeige auf ihrer Rückseite ablesen. Deren Zähler bleibt gelegentlich hängen. Batterien wechseln und Film einlegen ist einfach. Während des Fotografierens sollte man vorsichtig sein. Öffnet man versehentlich das Fach, in dem die Filme liegen, wird der Film belichtet. Das ist ärgerlich. Immerhin kostet eine Kassette mit zehn quadratischen Filmen rund 10 Euro. Der Preis für bunte Rahmen liegt ein paar Euro darüber. Die Instax SQ40 ist für 150 Euro erhältlich, wiegt 453 Gramm, ist rund 13 Zentimeter hoch und 12 Zentimeter breit.

Mit der SQ40 und anderen Sofortbildkameras Fotos zu machen, die nach Schnappschuss aussehen, ist gar nicht so einfach. Man muss die qualitative Schwäche der Bilder nutzen, um den Stil dieser Fotos zu erreichen. Sie eignet sich am meisten, um Menschen zu fotografieren. Hat man den Dreh jedoch einmal heraus, gelingen besondere Fotos in Momenten, an die man sich lange erinnern wird. Dieses Bild ist dann ein Unikat. Um scharfe, korrekt belichtete und farbentreue Fotos zu schießen, sind Sofortbildkameras eher nicht geeignet. Ihr Reiz liegt im Unvollkommenen.