Aktualisiert am

Ob zu Hause für drei Gäste oder in der Kantine für tausend Angestellte: Köche kochen, braten, schmoren oder frittieren. Weil es in der Großküche schnell gehen und effizient sein muss, helfen dort clevere Apparate.

Maschinenraum: In einer Großküche denken und kochen Köche in anderen Dimensionen. Bild: Julia Zimmermann

Das kommt einem hier alles bekannt vor. Was in einer Großküche passiert, kennt man von zu Hause, wenn gekocht wird. Nur sind die Dimensionen andere. Als wir eine frisch eröffnete Kantine in Berlin besuchen, die täglich mehr als tausend Gäste satt kriegen muss, hantiert gerade ein Koch mit einem riesigen Stabmixer, den er mit beiden Händen hält, um eine Kräutercreme zu mischen. Der Coupé 450 Ultra von Robot Combi wiegt über acht Kilogramm, ist knapp neunzig Zentimeter lang und rührt bis zu 100 Liter.

Ein paar Meter weiter schwingt der Kollege einen Kochlöffel, der aussieht, als hätte er das Paddel eines Einer-Canadiers geliehen. Stabmixer, Kochlöffel, Schaumkelle und anderes kennt man, nur nicht in dieser Größe. Doch es sind auch unbekannte Gerätschaften zu entdecken. Die Pizzaform von Cuppone ist eine mannshohe Teigpresse. Damit kann ein Koch bis zu 400 Teigkugeln in Form bringen, indem er sie einfach auf die runde Edelstahlfläche legt und den Griff nach unten zieht. Die Maschine macht aus dem Klumpen einen flachen Pizzaboden, der für ein paar Sekunden erhitzt wird, sodass die leicht gegarten Böden stapelbar sind.