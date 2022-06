So wird der Rasen gemäht : Schnittmenge

Im Frühjahr holt den Gartenfreund der Herbst ein. Den alten Mäher hat er wieder in den Keller gestellt und vergessen oder verdrängt, dass ihn das Kabel jedes Mal gestört hat. Es sollte doch längst ein neuer her. Aber welcher? Er soll motorisch betrieben sein und jedenfalls kein Kabel haben. Die Antwort des Kindes im Manne kann nur heißen: Ein Aufsitzmäher muss her, fachmännisch Rasentraktor genannt. Er ist benzingetrieben und wirkt im städtischen Garten meist ein wenig überdimensioniert - obgleich der Versuch, sich Argumente zurechtzulegen, mit jedem Jahr drängender wird.

Es gibt Ausweichlösungen. Man kann sich ein Grundstück in ländlicher Gegend zulegen und dort seinen Spieltrieb mit dem Nützlichen verbinden, denn der Aufsitzmäher hat viel Leistung, schon auch mal zwei Messer, und kriegt so ziemlich alles klein. Oder man wird Platzwart im Tennisverein oder im Fußballklub, da gibt es immer was zu mähen, zu ziehen, zu schieben.

Hersteller wie John Deere oder Honda haben diverse Modelle im Angebot, sie alle sind robust, halten aber nicht alles aus. Reparaturen sind teuer, und wer das gute Stück nur privat nutzt, ist nicht vor Überraschungen geschützt. Die Batterie ist in der Regel recht knapp bemessen, wer nur selten mäht, riskiert deren Kollaps. Dann heißt es mit der Autobatterie starten und eine neue kaufen. Etwas handwerkliches Geschick schadet also nicht.

Das ist mit Mähern für den Hausgebrauch anders. Kleine Gärten werden sich wohl noch von Hand mähen lassen. Doch finden offenbar immer mehr Hausbesitzer Freude daran, Roboter ans Gras zu lassen, selbst dann, wenn die Fläche nur 200 oder sogar nur 100 Quadratmeter beträgt. Der Grund ist nicht nur Bequemlichkeit. Die Qualität eines regel- und gleichmäßig kurz geschorenen Grüns steigt sichtbar, der Rasen ist dichter, Unkraut hat es schwerer.

Mähroboter gibt es für größere und kleine Flächen, für ebene und hügelige Landschaft, für einfaches und kompliziertes Gelände. Das Angebot ist groß, Husqvarna, Bosch, Alko und Gardena sind nur einige Hersteller. Manche arbeiten mit GPS, in den meisten Fällen muss ein Kabel im Boden verlegt werden, damit der Roboter seine Grenzen kennt. Die Installation gelingt dem halbwegs talentierten Verleger in ein bis zwei Stunden. Der Begrenzungsdraht muss außen um den Rasen gezogen werden, mit dem Gummihammer einzuschlagende Plastikheringe fixieren ihn am Boden. Alternativ kann eine Furche in die Erde gefräst und der Draht darin unter der Oberfläche eingelassen werden. Beides funktioniert, in der Auf-Gras-Variante ist der Draht nach wenigen Wochen bis zur Unkenntlichkeit überwuchert.

Viele Geräte fahren nach dem Zufallsprinzip, was zunächst irritierend aussieht, doch das Ergebnis ist in der Regel überzeugend. Auf Dauer werden alle Halme erwischt. Drei Stunden Akkulaufzeit sollten drin sein. Der Roboter benötigt allerdings regelmäßige Updates, die sollten am besten kontaktlos über App möglich sein. Manches Modell benötigt die komplizierte Variante mit einem Verbindungskabel zum PC. Das ist umständlich und macht Dreck am Ort der Datenübertragung, weil am Mäher immer etwas Rasen klebt. Um 500 bis 1000 Euro dürfen als Hausnummer gelten.

Wer lieber selbst Hand anlegt, greift zum Akkumäher. Die sind zum Teil ernüchternd verarbeitet, der Corpus aus Kunststoff wirkt bisweilen arg billig. Ein solides Gerät scheint uns etwa der Husqvarna LC 142 i zu sein, der mit stabilem Griff und einfacher Schnitthöhenverstellung punkten will. Der Griff selbst ist nicht höhenverstellbar, wer die Arbeit zwischen Groß und Klein aufteilen will, sollte darauf achten. Gewicht ist womöglich auch ein Kriterium, der mit dem 36 V-System betriebene Husqvarna wiegt 17 Kilogramm und lässt sich handlich bewegen. Freunde des Mulchens können das mit einem Zusatzset tun.

Akkumäher werden Alltagsware, trotzdem oder gerade deswegen ist ein aufmerksamer Blick beim Kauf angeraten. An unserem Testgerät war der für die Hand angenehme Gummibezug des Griffs durch den Transport eingeschnitten. Und das Ladegerät streikte. Um 600 Euro wären hier anzulegen, das ist schon ein Wort. Wer sich kabelloses Werkzeug zulegt, sollte über die erste Anschaffung hinausdenken. Die Akkus sind teuer, sie sollten deshalb auch in die Heckenschere oder die Bohrmaschine passen. Es kann sich lohnen, auf ein System eines Herstellers zu setzen. Nicht, dass man sich grün ärgert, weil die alten Akkus nicht in den schönen neuen Mäher passen.