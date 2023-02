Jägermeister ist Massenware. 111 Millionen 0,7-Liter-Flaschen des Kräuterlikörs verteilen sich pro Jahr auf 150 Länder. Er hat meist als „Shot“ nur einen kurzen Aufenthalt in der Mundhöhle von jungen Menschen in Feierlaune. Der Inhalt des Glases rauscht mit 35 Umdrehungen in einem Zug über die Geschmackspapillen der Zunge. Viel Zeit zum Genießen bleibt da nicht. Es ist ein Partygetränk geworden. Dabei legt Jägermeister viel Wert auf den Geschmack und die Qualität seines Kräuterlikörs. Um der Öffentlichkeit zu beweisen, dass der Halbbitter mehr ist als ein Hau-weg-Getränk oder Teil des Flying Hirsch, öffnet das Unternehmen in Wolfenbüttel hin und wieder seine Produktionshallen und Fasskeller. Von dort und vom zweiten Lager in Kamenz sowie der Abfüllanlage in Linden stammt jeder Tropfen Jägermeister, den man in der ganzen Welt trinkt.

In Wolfenbüttel wird auch Manifest hergestellt, die Edelvariante des Jägermeisters. Es ist ein Kräuterlikör mit einer etwas anderen Rezeptur. Nicht nur Jägermeister und Manifest, sondern auch die Kräuterliköre der Konkurrenz entstehen nach einem ähnlichen Verfahren. Im Mittelpunkt des Prozesses steht die Mazeration. Aus den Kräutern müssen die Aromen herausgelöst werden. Im Prinzip hat sich daran seit 90 Jahren nichts geändert, als Curt Mast die Idee hatte, einen Kräuterlikör zu kreieren. Berndt Finke, der seit 18 Jahren für die Herstellung des Jägermeisters verantwortlich ist, hat Verfahren und Rezeptur lediglich verfeinert.