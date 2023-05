Aktualisiert am

Fünf am Tag

Windkraftausbau in Deutschland

Windkraftausbau in Deutschland :

Windkraftausbau in Deutschland : Fünf am Tag

Auf zwei Prozent der deutschen Landfläche sollen künftig Windkraftanlagen stehen. Doch die werden nicht mehr so aussehen, wie ein Windrad vor zwanzig Jahren. Was getan werden muss, damit die Stromernte gut ausfällt.

Zunächst sind es nur Zahlenspiele. Es beginnt mit der 80. So hoch, gemessen in Prozent, soll im Jahr 2030 der Anteil des regenerativ erzeugten Stroms am Gesamtbedarf Deutschlands sein, im Jahr 2022 waren es circa 50. Da Biomasseverbrennung und Wasserkraft kaum steigerbar sind, bleiben nur Sonne und Wind, Ausbauziele hat die Bundesregierung festgesetzt. Für die Windkraft aus Nord- und Ostsee lautet es 30 Gigawatt, doch das reicht nicht.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

An Land sollen es laut Erneuerbare-Energien-Gesetz 115 Gigawatt sein, berücksichtigt man den aktuellen Stand von circa 58 Gigawatt und zieht den zu erwartenden Rückbau alter Anlagen ab, kommt man auf einen Zubau von sieben bis neun Gigawatt jährlich, was der Bundeskanzler plakativ in vier bis fünf Anlagen täglich übersetzte. Wir haben nachgerechnet und kommen auf einen Wert von 4,9 Anlagen, allerdings nur, wenn sonntags die Arbeit nicht ruht.