B ei uns wird kein Cannabis geraucht“, sagt Joos Caviezel, macht ein ernstes Gesicht und dazu eine Handbewegung, die nichts anderes bedeutet als: Sonst tschüss! Rauschmittel im Dienst kommt nicht in Frage für den Snowpark-Manager von Laax. Das betrachtet in der Szene der Freestyler nicht jeder als Selbstverständlichkeit, wie Caviezel zu verstehen gibt. Aber die Shaper von Laax haben ihre Prinzipien, ihr Arbeitsethos und ihren Ruf. Nicht als Kiffer, sondern als besonders professionelle Truppe. Dabei wirken sie in ihren schwarzen, lässig geschnittenen Snowboardklamotten mindestens so cool wie das Publikum, für das sie arbeiten. Rund um die Uhr. Zwölf-Stunden-Schichten sind normal, Nachtarbeit ist die Regel. Dann rutschen sie mit der Stirnlampe über der Mütze auf Boards und Breitskiern durch ihre Snowparks, um zu kontrollieren, zu modellieren, zu modifizieren, im Stockdunkeln ebenso wie im Sonnenschein, Nebel oder Schneetreiben, bei Wind und Wetter, schaufeln Rails aus dem Neuschnee heraus, setzen massive Eisenharken ein, um Kicker zurechtzukratzen. Es ist eine kraft- und zeitraubende Arbeit im Gelände und doch so begehrt, dass Bewerber schlangestehen und das ganze Jahr über aus aller Welt Anfragen bei Joos Caviezel eintreffen. 17 junge Leute hat er derzeit im Einsatz, zehn Handshaper plus sieben Bullyfahrer. Die stammen bei weitem nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus Ländern wie Norwegen, Tschechien, Österreich, Belgien, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Eine Isländerin ist ebenfalls dabei.