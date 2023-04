Immerhin 70 Prozent der Deutschen essen täglich Obst und Gemüse. Oder trinken? Schaut man sich den ungebrochenen Hype um Smoothies an, führen viele Verbraucher lieber das Glas als die Gabel zum Mund. Weil die bunten Drinks im Supermarkt teuer sind, boomen Mixer für die Küche. Solche Geräte gibt es schon lange. Deswegen werben Hersteller wie Bosch, WMF, Zwilling oder Sage mit Standmixern, die speziell auf die Zubereitung von Smoothies zugeschnitten sind.

Trotz der starken Konkurrenz hierzulande hat sich die Marke Nutribullet auf dem Markt Platz verschafft. Auch wenn das Unternehmen größere Standmixer anbietet, locken eher die handlichen Modelle Original, Go und Pro. Alle arbeiten nach dem gleichen Prinzip, welches das Mixen ziemlich einfach macht. Es genügt, den gefüllten Behälter nach unten zu drücken. Der Motor springt an, die Klingen rotieren, und der Inhalt wird zerstückelt. Will man nicht die ganze Zeit den Behälter nach unten gedrückt halten, dreht man ihn kurz nach rechts, dann rastet er ein. Da Nutribullet ohnehin empfiehlt, nicht länger als eine Minute zu mixen, sparten wir uns im Test meist diesen Dreh. An den Konkurrenzprodukten muss der Behälter immer verriegelt sein, weil der Motor mit einem Knopf an der Front bedient wird.

Das war es aber auch schon mit den exklusiven Eigenschaften dieses Modells. Wie an den meisten Smoothie-Mixern sitzen auf der unteren Seite des Deckels die Klingen, oben ist eine Halterung integriert, die sich beim Einsetzen in den Sockel verbindet. Birnen, Beeren oder Orangen mit Eiswürfeln oder etwas Flüssigkeit in den Behälter packen, Deckel mit den Klingen nach unten zeigend festschrauben, auf den Kopf stellen und auf den Sockel stecken. Wie erwähnt: Nun muss man nur noch den Behälter des Nutribullet nach unten drücken.

Geringer Reinigungsaufwand

Der für den Test ausgewählte Pro 900 hält – wie sein Name schon sagt – 900 Watt bereit, um aus Obst und Gemüse eine Flüssigkeit zu machen. Dabei dreht sich eine Kreuzklinge, unter der eine nach unten gebogene Doppelklinge sitzt. Zwei Flügel der Kreuzklingen sind unterschiedlich hoch nach oben gerichtet. Der Zweck dieser Anordnung ist klar: Alle Stücke im Behälter, die aufgrund der Schwerkraft nach unten sinken, werden aufgrund der breiten Mixzone früher oder später von einer Klinge getroffen. Irgendwann hat es jedes Teil erwischt.

Das funktioniert schnell und zuverlässig. Neben leichten Aufgaben wie Bananen, Erdbeeren oder Äpfeln zerlegt Nutribullet ebenso Schokolade, Nüsse oder Spinat. Eiswürfel verlieren auch schnell ihre Form. Von der maximalen Zeit einer Minute ist jeder Mix mindestens eine halbe entfernt. Wie an anderen Geräten schon häufiger erlebt, riecht es aufgrund der Rotation der Motormechanik ganz leicht nach heiß gewordenem Gummi, was geschmacklich dem Inneren des geschlossenen Behälters nichts anhaben kann. Im Vergleich zu vielen anderen Küchengeräten ist der Reinigungsaufwand wirklich gering. Becher und Deckel kurz unter fließendem Abwasser abspülen und fertig. Der Sockel bleibt rein.

Wer sich für die normale Variante des Nutribullet Pro 900 für 95 Euro entscheidet, hat einen 700 Milliliter fassenden Becher, auf den ein Ring geschraubt werden kann, um direkt daraus trinken zu können. Die Variante mit sieben Zubehörteilen kostet 130 Euro. Dafür gibt es zwei 925 Milliliter große Becher, aus denen mit aufschraubbaren Deckeln mit Griff ein Smoothie-Humpen wird. Dann kann die Generation, die gerne ihre wiederverwendbaren Kaffeebecher zur Schau trägt, in der anderen Hand mit dem Frucht- oder Gemüsebecher prosten. Vielleicht ist das der Grund, warum der Becher nicht aus Glas ist, was wir besser fänden. Denn für unterwegs ist Plastik leichter und bruchsicherer.

Während des Tests haben wir die langjährige Skepsis gegenüber dem Smoothie-Hype verloren. Der gefestigten Erkenntnis, dass zumindest die Obst-Varianten ordentlich Fruchtzucker enthalten und sie deswegen nur vermeintlich gesund sind, steht die neu gewonnene Erkenntnis gegenüber, dass das Zeugs einfach ziemlich lecker schmeckt.