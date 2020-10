Smartwatches : Mehr Funktion als Form

Aktualisiert am

Analog und digital: Die Summit 2 Plus von Montblanc wechselt zwischen zwei Welten. Bild: Hersteller

Die Nachfrage nach Smartwatches explodiert geradezu, wenn man den Zahlen der Marktforscher von Strategy Analytics folgt. Demnach wurden im ersten Quartal 2020 ein Fünftel mehr Geräte verkauft als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Das Coronavirus hat die Menschen sensibler für alle Themen rund um die Gesundheit gemacht, und dazu gehört auch, dass man Vitalwerte überwacht oder seine Trainings protokolliert. Wir haben drei Neuerscheinungen ausgiebig erprobt.

Montblanc Summit 2 Plus

Die Summit 2 Plus ist die dritte Smartwatch von Montblanc und versucht sich wie ähnliche Modelle von Tag Heuer im Spagat zwischen Mechanik und Elektronik. Man sieht nicht auf den ersten Blick, dass es sich um eine Digitaluhr handelt, denn die Zifferblätter sind liebevolle Reminiszenzen an analoge Zeiten. Das Gehäuse mit einer Bauhöhe von 43,5 Millimeter besteht aus Edelstahl, der Boden ist verschraubt, rechts liegen eine Drehkrone und zwei Drücker. Unser Testgerät hatte ein Kunststoffarmband mit Faltschließe. Um den Akku zu befüllen, kommt ein Ladepuck aus Plastik zum Einsatz, der mit vier Pogo-Pins an die Rückseite der Uhr anzudocken ist. Kein induktives Laden, sondern mechanische Fummelei aus alten Zeiten. Das passt nicht zu einer 1170-Euro-Uhr.