Skihelm und Skibrille im Test : Bewusstseinserweiterung

Die Skibrille, die man wie ein rohes Ei behandelt, stammt von Smith. Horrorvorstellung: ein Kratzer! Der Gedanke, beim Gedränge in der Gondel könnte einem jemand unachtsam seinen Ski gegen das edle Glas dotzen, ist schwer erträglich. Denn für das Modell 4D MAG, einen Rolls-Royce unter den Skibrillen, werden satte 280 Euro aufgerufen.

Mit ihrer rahmenlosen Anmutung ist die 4D MAG im Design schon einmal über jeden modischen Zweifel erhaben. Auf Anhieb auffälligste Besonderheit ist die Krümmung und Erweiterung der Doppelscheibe am unteren Rand. Die gewölbte Unterkante dehnt das Sichtfeld zum Boden hin aus. Der praktische Nutzen erscheint uns nach ausgiebiger Erprobung nicht überwältigend, denn beim Skifahren schaut man sich ja nicht auf die Füße, sondern viel weiter nach vorn. Eine feine Sache ist die Panorama-Erweiterung nach unten aber dennoch: Üblicherweise nimmt man selbst bei noch so großformatigen Skibrillen den unteren Teil des Rahmens wahr – hier nicht, sondern stattdessen einen erweiterten Bildausschnitt zum Boden hin, der zudem heller leuchtet als der Rest des Sichtfelds. Der Bereich Richtung Füße erstrahlt beinahe zitronengelb. Klingt vielleicht merkwürdig, ist in der Praxis jedoch verblüffend angenehm.

Dieses „Birds Eye Vision“ genannte Prinzip ist dem Anbieter zufolge patentiert. Smith, 1965 in Sun Valley, Idaho, von einem skifahrenden Arzt (für Zähne, nicht für Augen) gegründet, gehört heute zur Safilo-Gruppe mit Hauptsitz in Padua. Das Unternehmen produziert Brillen für verschiedene Eigen-, aber auch für viele Fremdmarken der noblen Sorte. Die neue 4D MAG weist weitere praktische Besonderheiten auf wie die „Chroma-Pop“ genannte Konstruktion der Doppelscheiben.

Setzt man die Skibrille auf, brauchen Auge und Hirn ein paar Momente der Gewöhnung. Eine halbe Minute erscheint alles sehr violett und ziemlich dunkel. Man gewöhnt sich deshalb an, die Brille nach der Seilbahnfahrt oder am Ende der Kaffeepause stets etwas früher als gewohnt vor die Augen zu setzen. Aber nach der kleinen Verzögerung zeigt sich der Zauber: Besonders klar, kontrastreich und verzerrfrei ist die Sicht, geradezu brillant.

Wir haben bisher keine Skibrille ausprobiert, die trotz starker Tönung und Verspiegelung die Konturen des Geländes besser herausgearbeitet hätte. Bei schlechter Sicht, bei diffusem Licht holt die Smith-Brille aus dem wenigen, was vorhanden ist, viel heraus. Bloß Wunder beherrscht auch sie nicht. Es gibt Grenzen. Ist die Sicht richtig mies, ist sie mies. Verschwimmt ringsherum alles im Unklaren, bewegt man sich früher oder später wie im Taumel. Egal, welche „Goggle“ man trägt.

Die Frage, ob eine Skibrille einen derart hohen Preis wert ist, lässt sich schwer beantworten. Immerhin umfasst der Lieferumfang eine zweite Scheibe, die einzeln 109 Euro kosten würde. Materialien und Verarbeitung machen einen weit überdurchschnittlichen Eindruck. Man kann sich erfreuen am angenehm am Gesicht anliegenden dreilagigen Schaumstoff, am besonders breiten Halteriemen mit aufwendiger Klappschnalle sowie nicht zuletzt an der ausgeklügelten Visierhalterung. Dank Magneten und Klapphebelchen an den Auslegern des Rahmens ist ein Visierwechsel innerhalb weniger Sekunden fummelfrei erledigt – besser hat das noch niemand gelöst. Form und Belüftungssystem der Smith-Brille sind auf die hauseigenen Helme abgestimmt.

Wählt man beispielsweise den Quantum-Helm, der sich exzellent der Kopfform anpassen und belüften lässt und mit den bekannten Mips-Dämpfungspolstern ausgestattet ist, werden weitere 300 Euro fällig.