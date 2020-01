Skihelm von Head im Test : Warme Stimmen im Kopf

Wir haben eine äußere und eine innere Stimme. Menschen hören sich selbst angenehmer. Der von den Stimmbändern erzeugte Schall wird über Jochbein, Unterkiefer und Schläfe ans Innenohr weitergeleitet. Muskeln und Gewebe dämpfen die Schwingungen und verschönern die Klangfarbe.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Warum das für die Beurteilung eines Skihelms wichtig ist? Weil Head uns sein neues Modell Radar geschickt hat und der das Innenleben des Skifahrers ändert. Kaum haben wir den Helm aufgezogen, hören wir unsere Stimme anders. Das muss an der Mütze liegen, die der Helm auch sein will. Das Innenteil ist an allen Stellen, die am Kopf aufliegen, mit weichem Microfleece ausgekleidet und umgreift auch Hals und Stirn.

Das wirkt im ersten Moment einengend, erweist sich bei niedrigen Außentemperaturen aber als heißer Tipp. Weil auch die Ohren eingekleidet werden, bleibt das Haupt stets rundum warm. Schlitze in der Schale erlauben ein gewisses Maß an Lüftung.

Der nächste Clou des Radar, der für die Dame als Modell Rachel angeboten wird, ist das integrierte Visier. Es ist per Seil mit dem Helm verbunden. Zum Aufklappen benötigt man beide Hände, zieht es nach vorn und schiebt es nach oben, wo es mit einem Pinökel einrastet. Ob der irgendwann abbricht? Zunächst wirkt er jedenfalls stabil. Geschlossen rastet die (austauschbare) Scheibe sauber und winddicht ein, mit Nullfuge, wie enthusiasmierte Automobilkonstrukteure sagen würden.

Und die normale Brille passt darunter. Allein das Rändelrad zur Weiteneinstellung zickt, es steht so weit ab, dass es sich an manch bewegtem Jackenkragen selbst verstellt. 200 Euro verlangt Head für seinen schicken Radar. Unsere Stimme bekäme er.