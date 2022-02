Skier mit Überbreite : Breites Grinsen

Es geht hier nicht darum, bergab zu blasen wie Kilde. Nicht um das Kratzen der Kurve mit höchster Präzision in tiefster Schräglage, das Spiel mit den Fliehkräften auf der letzten Rille. Darum geht es nicht. Aber um alles andere.

Was das Skidasein so bereithält: glitzernde Kristalle einer makellos präparierten Piste am frühen Morgen, zerbombte Hänge am Nachmittag, stockender Verkehr auf der Talabfahrt; kurze Schwünge oder lange, querbeet ins Gelände, weite Tiefschneehänge, enge Rinnen, Buckel im Nebel; Cruisen, Carven, Driften, Rutschen – alles mit ein und demselben Ski. Es geht um nicht weniger als die eierlegende Wollmilchlatte.

Aus Autos wurden breite SUV, aus Skiern ebenfalls. Erst wenige Jahre ist es her, dass wir Bretter mit einer Mitte von gut 80 Millimeter für ungeheuer breit hielten. Was wir hier beschreiben, erreicht mindestens 95. Zur Einordnung: Racecarver, in der Topausführung technisch nahe am Weltcup-Material, liegen bei 70 Millimeter und darunter, das macht sie agil, spritzig, angriffslustig. Die nächstbreitere Gattung in den Sortimenten der Hersteller ist die Kategorie Allmountain mit Mittenbreiten bis 85 Millimeter. Auch dabei handelt es sich um Pistenspezialisten, ein bisschen träger als die ganz Schmalen, dafür jedoch vielseitiger, im Wortsinne breitbandiger. Unter wechselnden Schneeverhältnissen, auf losem, zerwühltem Untergrund spielen sie ihre Vorteile aus, ebenso im Sulz. Sie sind die besseren Schwimmer.

Für Flachlandbewohner mit nur wenigen, kostbaren Skitagen im Jahr, die sich nicht mehr als ein Paar in den Keller stellen wollen, sind Allmountain-Bretter eine gute Wahl. Sofern sie selten über den Rand der Piste hinausfahren. Andernfalls rückt eine Spezies in den Blick, für die sich der Begriff Allterrain einbürgert. Hier reicht die Breite unter der Bindung bis 90 Millimeter und mehr. Die Gewichtung Piste/Gelände verschiebt sich auf etwa halbe-halbe.

Was Breites für die Piste

Bei 100 Millimeter Breite beginnt die Welt der kompromisslosen Freeride-Planken. Piste? Nur zur allergrößten Not, ein Gewürge. Glücklicherweise existiert knapp unterhalb davon noch jene Kategorie, mit der wir uns hier befassen, die der Freerider um die 95 Millimeter. Es handelt sich um das Breiteste, was man als pistentauglich bezeichnen kann.

Eine bemerkenswerte Entwicklung lässt sich beobachten: Was in wachsender Zahl aufkreuzt, sind mächtige Geräte, die viel Auftrieb entwickeln, wenn der Tiefschnee stiebt, aber zugleich Tempofestigkeit, Kantengriff und Carving-Freude liefern, wenn sie auf der Piste eingesetzt werden. Nach jeweils eigenem Rezept kombinieren die Hersteller gerockerte, also hochgebogene Skienden mit traditioneller Vorspannung unter der Bindung, bringen mit ausgeklügelten Formen und Geometrien sowie durchweg hochwertiger, zum Teil innovativer Bauweise unterschiedlichste Fähigkeiten unter einen Hut und lassen am Ende das Pistenfahren, Freeriden und Tourengehen verschmelzen. In diesem Segment geht es gerade rund.