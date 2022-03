S kifahren war in der vergangenen Saison mitunter ein ganz besonderes Erlebnis. Es konnte passieren, dass man den Berg für sich allein hatte. Corona erschwerte das Reisen, viele Menschen hatten schlicht Angst, bisweilen waren die Gebiete geschlossen. Wer sich denn getraut hat, genoss leere Pisten. Das wird in der nächsten Saison wohl nicht mehr so sein, zur Freude der Liftbetreiber und Hoteliers. Und der Skiindustrie. Die leidet unter schlechten Absatzzahlen und spart. Das führt fast allerorten zu Entwicklungsstillstand. Einige Innovationen lassen aber dennoch aufhorchen, und im Winter 22/23 wird wieder Gas gegeben, wenn wir die Gespräche mit Branchenvertretern korrekt deuten und den Blick auf das kommende Angebot richten.



Technisch ist der Rocker am Alpinski gesetzt. Die aufgebogenen Skienden haben das Skifahren einfacher gemacht. Je breiter die Bretter und je mehr auf Tiefschnee-Einsatz hin konzipiert, desto ausgeprägter die Rocker-Konstruktion. Im Segment der supersportlichen, allein auf Piste zugeschnittenen Racecarver indes wird er wieder zurückgenommen, wird wieder vermehrt auf die traditionelle Vorspannung über die volle Skilänge gesetzt. Es gibt am Markt einige Ski für den gestählten Jedermann, die trotz des damit verbundenen Kraftakts zupackende Schärfe zeigen, etwa die bis zur ersehnten Mittagsgulaschsuppe pfeilschnellen Modelle von Fischer oder der bis an den Rand des Abwurfs rasante Rossignol Hero jüngster Generation.

„Das Rockerthema verliert an Relevanz bei hochsportlichen Skiern“, sagt Andy Lukasch, Deutschland-Marketingchef des slowenischen Herstellers Elan. „Jeder hat damit herumexperimentiert und kehrt nun zum Ursprung zurück.“ Elan tritt in der Superportklasse mit dem überarbeiteten 1000-Euro-Renner SCX an, nach ersten Fahreindrücken ein Freund forschester Gangart, wendig und verspielt zwar, aber nur dann ohne Zwischenfälle ins Tal zu führen, wenn klare Kommandos gegeben werden. Atomic verfolgt einen interessanten Ansatz mit dem neuen Q9: Aufbau eines schmalen Renn-, Geometrie eines breiteren Allmountain-Skis. Resultat ist der „sportlichste Allmountainski aller Zeiten“, wie Atomic meint. Wir widersprechen nicht. Verfügbar ist die mindestens 1100 Euro kostende Pisten-Allzweckwaffe in Mittenbreiten von 75 bis 85 Millimeter.