W enn wir alljährlich vor dem Skiwinter an dieser Stelle Neuheiten aus der Welt der Alpinbretter vorstellen, dann ist das stets eine Auswahl dessen, was wir zuvor ausprobiert haben. Es handelt sich in der Regel um die aus Sicht der Hersteller herausragenden Neuigkeiten oder um solche, deren Konzept, deren Bauweise besondere Neugier wecken. Eine Regel lautet, die bekannten Marken, die Testski zur Verfügung stellen, über die Jahre einigermaßen gleichmäßig zu berücksichtigen. Manchmal bringen Nebel, Sturm, stillstehende Seilbahnen die Planungen durcheinander. Diesmal aber wurde alles gründlich über den Haufen geworfen, erst im Frühjahr, dann im Herbst, weil – genau. Deshalb fehlen Namen wie Blizzard, Kästle, Nordica, Rossignol, deren Ski zwar in der Redaktion eintrafen, jedoch unausgepackt den Rückweg antraten. So landeten am Ende sieben Glorreiche an unseren Füßen und in dieser Zusammenstellung, starkes Material, natürlich nicht nur für Kitzbühels Paradepiste. Die genannten Listenpreise beinhalten, sofern nicht anders angegeben, die Bindung. Wegen der in dieser Branche üblicherweise noch vor Saisonbeginn einsetzenden Preiskämpfe sind auch nagelneue Modelle meistens günstiger zu bekommen.