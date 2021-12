Salomonisch verbissen

Salomon Stance 84 Soll ein Alleskönner sein. Salomon preist ihn als Unisex-Ski an, der sich für Carven am eisigen Hang ebenso eigne wie auf straffer Piste. Das führt zu gewisser Konturlosigkeit. Etwas mehr Emotion dürfte schon sein. Dreht ohne Besuch des Bodybuildingstudios ein, folgt in gemächlicher Fahrt sauber den Befehlen, gerät aber mit Tempo in Unfrieden. Fühlt sich überall ein wenig wohl, fordert nirgends richtig, der weise Fahrer nimmt ihn, wie er ist. Dass er sich in den Schnee verbeißt, wie der Hersteller meint, haben wir nicht erfahren. Pappel, Titanal, Karbon.