Ski Elan Wingman 86 CTi : Mal wieder voller Elan

Elan ist ein bekannter Name in der Skiindustrie, wenn auch vielleicht nicht der bekannteste von allen. Die Slowenen müssen sich gegen Hirsche wie Atomic, Head, Rossignol, Völkl und wie sie alle heißen behaupten. Die Zeiten, in denen der einzigartige Ingemar Stenmark, der Elan über seine gesamte Rennsport-Karriere hinweg treu blieb, den Weltcupzirkus beherrschte und Aufmerksamkeit auf die Marke lenkte, sind lange vorbei. Heute macht sie auf andere Weise von sich reden.Vor allem durch den Hang zu ungewöhnlichen Ideen bei der Konstruktion von Skiern. Querdenken scheint die oberste Pflicht zu sein in der Entwicklungsabteilung in Begunje. Dort verweist man auf „Hunderte internationale Patente“, die Zeugnis ablegen vom Bemühen, kreativ und innovativ zu sein. Das ist das Unternehmen zweifellos. Bloß fragt man sich in jüngster Zeit manchmal, ob die Kunden immer verstehen, was sich Designer und Ingenieure in ihrem Elan ausdenken, oder ob es sie nicht hin und wieder ein bisschen verwirrt. Manches ist erklärungsbedürftig.

Besonders die Sache mit den 2012 herausgebrachten Amphibio-Modellen. Die werden asymmetrisch gebaut. Wer sie benutzt, muss beachten, dass es einen rechten und einen linken Ski gibt. Das Besondere: An der Außenkante sind die Amphibios stärker „gerockert“ (Aufbiegung hinter der Schaufel) als an der Innenkante, wo sie mehr vorgespannt („Camber“) sind. Mit der ungleichmäßigen Verwendung von Camber- und Rocker-Bauweise beabsichtigt Elan, die Vorteile beider Prinzipien zu vereinigen: Grip und Stabilität einerseits, mühelose Kantenwechsel und fehlerverzeihender Charakter andererseits.

Drei Jahre waren die Amphibios auf dem Markt, als die Slowenen die zweite Generation folgen ließen, 4D genannt und noch exzentrischer. Von 2015 an waren die asymmetrischen Skier zusätzlich auf der Oberfläche gewölbt – vor der Bindung konvex (Skimitte höher als die Seiten) und hinter der Bindung konkav (Außenseiten höher als die Mitte). Erzeugt wurde der Effekt durch eine entsprechende Wölbung der oberen Titanium-Schicht, ein Kniff zugunsten einer steiferen Konstruktion trotz der Verarbeitung dünnerer Holzkerne und Laminate, was wiederum zu einer Gewichtsersparnis von rund zehn Prozent gegenüber einer Bauweise mit komplett flachem Metall führen sollte. Die konvexe Front, so die Überlegung, verbessert den Kantenhalt, das konkave Heck führt den Fahrer harmonisch aus dem Schwung heraus.

Führte, muss man sagen. 4D ist Geschichte. Zur Saison 2019/20 wird die dritte Amphibio-Generation mit Beinamen Truline in den Schnee geschickt. Ohne konkave und konvexe Formen, dafür mit einer ausgeklügelten Materialverteilung, die sich beim genauen Hinsehen auf der Oberfläche abzeichnet. Richtung Innenkante werden die Skier verstärkt, nach außen hin werden sie durch Weglassen von Material leichter, weicher, biegsamer hergerichtet. Die Elan-Strategen versprechen viel, nämlich den „perfekten Schwung“. Truline bedeute, dass Innen- und Außenski im Carving-Bogen nunmehr exakt parallele Linien in den Schnee schneiden sollen. Üblicherweise versuche ein Innenski immer einem kleineren Radius zu folgen als der Außenski, so dass der Fahrer stets korrigieren müsse, argumentiert Elan.