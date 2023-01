Siebträgermaschine im Test : Jeder hat sein Sieb zu tragen

Kaffeevollautomaten sind ein technisch anspruchsvoller Versuch, den Freunden des Koffeins die Zubereitung des Espressos oder Cappuccinos einfach zu machen. Falls es gelingt, steht eine Maschine vor einem, die meist teuer ist und mit einem Überangebot an Getränkevarianten überzeugen will. Einfach kennen Kaffeevollautomaten nicht. Mit einer Ausnahme. Die Esperto Caffè von Tchibo beschränkt sich in ihren Leistungen auf Espresso und Lungo. In Aktionswochen kostet die Maschine reduziert 200 Euro. Die Pro-Version schäumt auch Milch auf. Sie ist im Angebot für 270 Euro zu haben. Nun steigt Tchibo mit dem gleichen Tiefstpreisansatz in den Markt der Siebträgermaschinen ein. Mit knapp 200 Euro (150 Euro Einführungspreis) für die Lapressa versucht man jene zu locken, die genug von Vollautomaten haben und davon überzeugt sind, dass der bessere Espresso aus einem Siebträger läuft.

In dieser Einstiegsklasse verliert man noch nicht den Überblick. Ein Klassiker ist die Dedica von De’Longhi. Sie kostet im Angebot 170 Euro. Krups ist mit der Virtuoso schon länger auf dem Markt. WMF sah sich gefordert und präsentierte vor knapp drei Jahren die Lumero, die aktuell 230 Euro kostet. Die Dedica gefiel uns damals im Test, die Lumero weniger. Von Sage findet man eine Maschine, die allerdings die 300-Euro-Grenze ansteuert.