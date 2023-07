Aktualisiert am

License to grill

Kaufberatung Grillgeräte : License to grill

Wer brutzeln will, braucht ein Gerät. Doch welcher Grill eignet sich wofür? Unter diesen sieben Produkten ist für jeden etwas dabei.

Nicht jeder selbst ernannte Grillexperte weiß, was er tut. Anders ist nicht zu erklären, warum in Deutschlands Gärten Steaks auf dem Teller landen, die wegen zu langer Hitzebehandlung ihre beste Zeit hinter sich hatten. Die Gerätschaften trifft ausnahmsweise keine Schuld. Man kann mit dem teuersten Grill alles falsch und mit einem billigen Gerät vieles richtig machen. Die meisten Geräte, die hier rundherum aufgebaut sind, bringen beste Voraussetzungen mit, damit das Grillgut so wird, wie es sein soll.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Mehrere Hitzezonen sind von Vorteil, was sich beispielsweise mit dem Schwenker schwer realisieren lässt. Ein Bereich des Rostes muss richtig heiß sein. 300 Grad Celsius reichen locker. Denn das einzige Ziel des Anbratens ist das Auslösen der Maillard-Reaktion und somit die Erzeugung von Röstaromen. Dabei reagieren im Fleisch Zuckermoleküle mit Aminosäuren.