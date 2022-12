Kompaktfernglas im Test : Scharfe Sachen

Aktualisiert am

Komm näher: Mittels Adapter dockt das Smartphone am Swarovski-Fernglas an. Bild: Hersteller

Ein technischer Gegenstand, der ganz ohne Taste zum Einschalten auskommt, ohne Display, Akku und Ladekabel und einem dennoch fremde Welten näherbringt, allzeit bereit. Wunderbar. Es ist eine geraume Weile her gewesen, dass wir zum letzten Mal ein hochwertiges Fernglas in der Hand hatten, bis jetzt das neue CL Companion 8 x 30 von Swarovski Optik unseren Alltag kreuzte.

Hält man es nachts in den klaren ­Himmel, vervielfacht sich die Zahl der Sterne schlagartig. Der Vollmond zeigt sein wahres Gesicht. Wo das bloße Auge in der Dämmerung schon nichts mehr herauszuarbeiten vermag, erscheint auf dem Feld plötzlich ein Trupp Hasen. Rehe zum Greifen nahe, ohne dass sie Reißaus nehmen. Der Eichelhäher in Nahaufnahme, die weißen Wangen der Kohlmeise, der rote Scheitel des ­Grünspechts, der kecke Blick von Turdus merula, der ausdauernd und varian­tenreich singenden Amsel auf dem Dachfirst gegenüber: bestes Fernsehprogramm.

Es ist allerdings eine halbwegs ruhige Hand gefragt. Das CL Companion 8 x 30 arbeitet mit achtfacher Vergrößerung und einem Objektivdurchmesser von 30 Millimeter. Das Sehfeld beträgt 132 Meter auf 1000 Meter Entfernung. Die Einstellentfernung reicht von drei Meter bis unendlich. Kompakt fällt die Baugröße aus – Länge circa 135, Breite 125, Höhe 60 Millimeter –, moderat das Gewicht mit 600 Gramm inklusive Tragegurt, wobei die Masse ausreichend ist, um das Glas zitterfrei halten zu können.

Dioptrienausgleich steht zur Verfügung

Wegen dieser Leichtigkeit, der unkomplizierten Handhabung schnappt man sich das Gerät mit seinem griffigen Magnesiumgehäuse gern, um es mit auf eine Reise, eine Wanderung oder auch nur einen Spaziergang zu nehmen. Den Okularschutzdeckel sowie die beiden Objektivdeckel abnehmen – schon ist es bereit. Einstellung des Augenabstands (durch mehr oder weniger starkes Anwinkeln der beiden Fernglashälften zueinander), Einstellen der Bildschärfe durch Drehen des gut erreichbaren Fokussierrads und das Einstellen der Drehaugenmuscheln für die Verwendung mit oder ohne Brille vollziehen sich leicht und zügig.

Die Druckwasserdichtheit wird mit vier Metern angegeben, die Lichttransmission mit 90 Prozent, was besagt, dass vom am Objektiv eintretenden Licht nach Passieren der Gesamtoptik am Auge 90 Prozent ankommen. Für Benutzer mit Augen unterschiedlicher Fehlsichtigkeiten steht ein Dioptrienausgleich zur Verfügung.

Das Swarovski-Fernglas „Made in Austria“ liefert ein erfreulich kontrastreiches, auch an den Rändern scharfes Bild, wirkt fein verarbeitet, ist als Universalfernglas für Landschafts-, Wild- und Vogelbeobachtungen ein angenehmer Begleiter, für den allerdings 1250 Euro auf den Tisch zu legen sind. Ein stolzer Preis. Auf lange Sicht wird man zudem ein Reinigungsset für 61 Euro anschaffen sowie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch den VPA-Adapter plus Adapterring für zusammen 226 Euro, mit dem sich das iOS- oder Android-Smartphone andocken lässt, um die Beobachtungen über die Handykamera im Bild festzuhalten. Dann sind auch Display, Akku und Ladekabel wieder im Spiel.