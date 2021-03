Segelboote auf Tragflächen : Die Flügel der verrückten Foiler

Vor dem neuseeländischen Auckland wird der 36. America’s Cup ausgesegelt. Die Übertragung von Begleitbooten und aus der Luft bietet faszinierenden Einblick. Auf den Booten installierte Kameras nehmen den Zuschauer mit an Bord. Die Regatten erinnern eher an Formel 1 als herkömmliches Segeln.

Die spektakulären Rennen und das sensible Gleichgewicht, mit dem die Boote als „Foiler“ auf Tragflächen durch die Bucht brettern, lassen ein entscheidendes Detail, die Motorisierung des Ganzen, übersehen. Sie besteht bei den AC-75-Booten maßgeblich aus dem 135 bis 145 Quadratmeter messenden Großsegel.

Beim herkömmlichen Segelboot steht der Mast starr in Fahrtrichtung an Deck. Er hat ein ovales Profil, das beim Segeln jedoch nie direkt von vorne, sondern aus unterschiedlichen Winkeln seitlich angeströmt wird. Ungünstig ist auch der Übergang vom Mast zum Segeltuch. Hier entstehen bremsende Wirbel. Der Segler Manfred Curry untersuchte schon in den 1930er Jahren im Windkanal der Dessauer Versuchsanstalt von Junkers die Aerodynamik von Mast- und Segelkonfigurationen. Er schlug eine umständliche Verkleidung des Übergangs vom Mast zum Großsegel vor, die sich nicht durchgesetzt hat.

So wurde der bremsende Wirbel hinter dem Mast bei bisherigen Booten, die in einem vergleichsweise kleinen Geschwindigkeitskorridor segeln, notgedrungen akzeptiert. Ein AC 75 fährt bei leichter Brise mit acht Knoten los, verlässt bei etwa 18 Knoten das Wasser und beschleunigt rasant auf 30 Knoten. Raumschots und bei mehr Wind werden es 40 bis 50 Knoten, also mehr als 90 km/h. Der selbstgemachte Fahrtwind überlagert den wahren Wind derart, dass ein AC 75 mit dem scheinbaren Wind an Bord seine eigenen Windverhältnisse schafft.

Wie bei den Regatten vor Auckland zu sehen, sind die Boote immer mit flachen Segelprofilen unterwegs – ganz gleich, ob sie gegen den wahren Wind kreuzen oder von Luv nach Lee über die Bahn zurückjagen. Am eindrucksvollsten ist das bei der Rundung der Bahnmarken zu sehen, wo die Segel trotz gravierender Kursänderung nur leicht verstellt werden. Dem deutschen Spezialisten Martin Fischer zufolge, er arbeitet für das italienische Team, das das Finale gegen den Titelverteidiger aus Neuseeland erreicht hat, ändert sich der Winkel des scheinbaren Windes an Bord bei solchen Manövern wenig, von 12 bis 13 auf gerade mal 20 Grad.

Die Spanne unterschiedlicher Geschwindigkeiten ist mit einem Passagierflugzeug vergleichbar, das mit etwa 250 km/h startet oder landet, ansonsten mit etwa 800 km/h unterwegs ist. Die Tragfläche wird vorn und hinten mit Landeklappen zugunsten einer größeren Profiltiefe angepasst. Auf den America’s-Cup-Booten geschieht das ähnlich. Der Mast ist ein starres, vorne parabelförmiges Profil, an dessen 45 Zentimeter breiter Hinterkante nebeneinander zwei Tücher angebracht sind. Diese Machart bietet einen strömungsgünstig bündigen Übergang.