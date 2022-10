Megayachten und Meerhäuser : Da geht noch Meer

Palast zur See: Die ONE 50 ist das erste Konzept der Marke Meyer Yachts. Sie soll möglichst „nachhaltig“ angetrieben werden. Bild: Werft

Im nur so halbwegs modern wirkenden Papenburg, in der nordwestlichen Ecke Deutschlands, sitzen wir in einem sehr modernen Besprechungsraum, und Bernard Meyer, Senior-Chef der gleichnamigen Werft, erklärt die ostfriesische Tee-Zeremonie. Kluntjes, Sahne, zartes Porzellan und selbstverständlich das Stövchen samt Teekanne stehen bereit und wir folgen einfach den Anweisungen Meyers, wie ein echter Ostfriese seinen Nachmittagsdrink zele­briert. Drei Tassen müsse man mindestens trinken, stellt Meyer klar, sonst hätte einem die Einladung nicht gefallen. Und drei Tassen müsse man auch mindestens angeboten bekommen, sonst gefalle dem Gastgeber der Gast nicht. So wolle es das – ungeschriebene und inoffizielle – ostfriesische Gastgeber-Gesetz.

Das kann ja heiter werden. Wir starten mit Tasse Eins.