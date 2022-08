Privatbahnen im Wandel : Schiene total digital

Aktualisiert am

Das 9-Euro-Ticket beschert auch den regionalen Bahngesellschaften viele Fahrgäste, immerhin ein Sechstel des deutschen Schienennetzes liegt in ihren Händen. Digital und modern wollen sie werden. Eine technische und finanzielle Herausforderung.

Fast 45 Jahre musste sich Nordhorn, Verwaltungssitz der niedersächsischen Grafschaft Bentheim, mit einem zweifelhaften Attribut schmü­cken: bundesdeutsche Kreisstadt ohne Bahnanschluss. Zwar rumpelten Güterzüge durchs flache Land, doch der Personenverkehr war 1974 wie auf so vielen Nebenbahnen aus mangelnder Nachfrage eingestellt worden. Seit Juli 2019 allerdings pendeln fünf schmucke „Lint“-Dieseltriebwagen von Bad Bentheim an der Intercitystrecke Berlin–Amsterdam im Stundentakt nach Nordhorn und weiter bis in die Gemeinde Neuenhaus.

Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) bezahlt sie und be­auftragte die Bentheimer Eisenbahn AG für 20 Jahre mit dem Verkehr. Mehr als 70 stillgelegte Nebenbahnstrecken hatte Niedersachsen für einen Wiederaufbau geprüft. Grünes Licht und Geld gab es schließlich für das Projekt in der Grafschaft.