Schaltautomatik von Oechsler : Trumm am Tretlager

Schalten lassen: Motor und Getriebe in einem Gehäuse. Bild: Pardey

Auch wenn sie sich keineswegs annähernd so durchgesetzt hat wie im Auto, es gibt die Schaltautomatik für das Fahrrad längst. Die automatische Anpassung der Übersetzung ist eigentlich sogar ein ziemlich alter Hut, wenn man etwa an die Duomatic von Fichtel & Sachs (heute: Automatix von Sram) zurückdenkt. Und der elektrische Hilfsantrieb hat dem Thema neuen Auftrieb gegeben. Mehrere verschiedene Lösungen von Shimano, Bosch und Enviolo (ehemals: NuVinci) sind zu haben, wobei aber der Motor und die Schaltung zwei getrennte Komponenten bleiben, die unter einer gemeinsamen Steuerung zusammenarbeiten.

Schon auf der Eurobike 2017 präsentierte die Oechsler AG aus Ansbach, als Kunststoffverarbeiter unter anderem Zulieferer der Automobilindustrie, eine dreistufige Fahrradautomatik namens „3ve Drivematic“, die Motor und Getriebe in einem Gehäuse integriert. Während der Eurobike Anfang September ließ sich dieses Trumm am Tretlager rund ums Friedrichshafener Messegelände im Straßenverkehr zur Probe fahren. Der Eindruck war zwiespältig: Das Rumoren von Motor und Getriebe, die als Einheit ohne das Akkupaket sieben Kilogramm wiegen und „nicht wesentlich teurer“ sein sollen, ist kaum mehr konkurrenzfähig laut. Das wie vor Urzeiten bei der Duomatic drehzahlabhängige Hochschalten erfolgt prompt, mit dem beim Fahrradfahren kaum weniger wichtigen Herunterschalten lässt sich die Drivematic mehr als nötig und nützlich Zeit.

Selbstverständlich kann auch sie nicht, was keine Automatik kann: sobald man die Steigung sieht oder ein Hindernis, das Zurückschalten erfordert, bereits die Übersetzung zu reduzieren. Anders als bei anderen Fahrradautomatiken hat der Radfahrer aber auch keine manuelle Einwirkungsmöglichkeit. Man muss an der Steigung abwarten, bis so viel Schwung, sprich Tempo verlorengegangen ist, dass die Drivematic zurückzuschalten geruht. Das wird gerade die Lenker von Lastenrädern alles andere als erfreuen.

Auf Hersteller von Cargobikes und Leihfahrrädern zielt Oechsler nach eigenen Angaben mit seinem Antrieb und will bei dieser Zielgruppe mit wartungsfreien 20.000 Kilometer punkten.