Saugbericht Air Force Flex : Rowenta knickt ein

Sie haben den Staubsaugermarkt erobert: Akkusauger. Mehr als jeder zweite Staubsauger in Deutschland ist nach Herstellerangaben mittlerweile kabellos. Rowenta hat seinen Air Force Flex auf besondere Flexibilität hin entwickelt. Aber zu allererst ist das Gerät ein Hingucker mit seiner Form und dem edlen Design.

Wir sind aber auch angetan von seinen Fähigkeiten. Zum Beispiel vom Teleskop-Saugrohr mit Gelenk. Um Staub unter Möbeln zu erreichen, muss man nicht auf die Knie, sondern man knickt das Rohr über eine Taste auf der Rückseite ab, es reicht dann 75 Zentimeter weit unter das Möbelstück. Bringt man den Air Force wieder in die Vertikale, rastet das Gelenk automatisch ein.

An der Düse, die sich für Hart- wie Teppichboden eignet, leuchtet eine LED-Lichtleiste, damit kein Krümel übersehen wird. Zwei Rollen erleichtern Schieben oder Ziehen. Als Handstaubsauger ist das Gerät ähnlich flexibel. Auf Tastendruck lässt sich das Rohr entfernen und eine der Zusatzdüsen aufstecken. Zum Teppichstufenreinigen ist der Aufsatz mit elektrisch betriebener Bürste praktisch.

Alle Teile rasten bestens ein

Pfiffig ist das biegsame Element, das man aus der schmalen Fugendüse auf 40 Zentimeter Gesamtlänge herauszieht, um so etwa im Auto um die Ecke saugen zu können. Und in Bücherhaushalten freut man sich über den 90-Grad-Aufsatz, mit dem man in der Höhe abstauben kann, hier ist der zweite Griff am Handteil hilfreich. Alle Teile des gut verarbeiteten Geräts rasten bestens ein. Allerdings bläst das Gerät dem Nutzer Luft ins Gesicht, vor allem, wenn er es beidhändig führt. Die Ausblasdüse sollte anders positioniert sein.

Nutzt man den Air Force Flex als Alleingerät, muss man häufiger den 0,4 Liter fassenden Staubbehälter leeren. Das erfordert ein paar Handgriffe und geht nicht ohne Staubkontakt ab, denn man muss die Filter für Grob- und Feinstaub händisch herausziehen. Bei Bedarf können sie unterm Wasserhahn gespült werden.

Am Durchhaltevermögen des Air Force Flex gibt es nichts zu bemängeln. Wir haben die angegebenen 30 Minuten Laufzeit im Normalprogramm immer erreicht, Höchstleistung im Boost-Modus saugt den Akku in sechs Minuten leer. Nach drei Stunden war er wieder aufgeladen, ein guter Wert. Angenehm leise ist das Arbeitsgeräusch. Der knapp drei Kilo leichte Air Force Flex 560 kostet unverbindliche 489,99 Euro, online ist er schon günstiger zu haben.