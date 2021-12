Retro-Skier von Bogner : Fast wie in den ganz alten Zeiten

Eine Anmutung zeitloser Eleganz und eine gewisse Leichtigkeit sind die ersten Eindrücke, die dieser Ski rein äußerlich hinterlässt. Mit seinem dezenten Holzdesign, lediglich durchbrochen von einer roten Längslinie, hebt sich das Unikat beruhigend ab von all den bunten Carvern, die am Hintertuxer Gletscher erste Spuren in den Herbstschnee gelegt haben.

Leicht fühlt sich dieser schmale Re­tro-Ski auch an, wiegt er doch deutlich weniger als herkömmliche Alpinski, die sonst so zur Gondel getragen werden. 5,3 Kilogramm mit Bindung, ohne wären es 3,4. Doch auf der Piste verzeiht das Leichtgewicht keine Schludrigkeit. Exakt gefahren werden will das Stück Handwerkskunst. Gelingt dies dem sportlichen Fahrer, wird er mit einem rasanten Ritt auf der Kante belohnt.

Oder, wie es der bedächtige Gustav Thoeni, Südtiroler Skiheld der Siebzigerjahre, nach einer Probefahrt ausdrückt: „Wenn ich schnell fahr, geht’s richtig gut.“ Der Olympiasieger von 1972 war von einem etwas jüngeren Champion früherer Tage, Frank Wörndl, eingeladen worden, um das Vermächtnis eines Dritten aus den Pioniertagen des alpinen Skisports zu würdigen, Willy Bogner.

Wörndl, Slalom-Weltmeister von 1987, hatte die Idee, sich in die Gefühlswelt der Skifahrer aus den Dreißigerjahren hineinzuversetzen. In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen alpinem und nordischem Skisport noch nicht so starr verliefen wie heutzutage. Exemplarisch lässt sich das an Willy Bogner senior festmachen, WM-Medaillengewinner in der Langlaufstaffel 1934 und der Nordischen Kombination 1935, aber gleichermaßen auch Pionier des alpinen Skilaufs und Gründer einer Sport-Modemarke.

Mit dem „Willy-Bogner-Skibetrieb“ hatte er 1932 begonnen und zunächst norwegische Ski und Bekleidung in Deutschland auf den Markt gebracht. Ein Original-Ski aus jener Zeit hing nun schon seit Jahren als Ausstellungsstück in der Cafeteria der heutigen Bogner-Zen­trale. „Der hat mir immer gefallen“, sagt Wörndl, der als „Head of Hardware“ für die Marke tätig ist.

Es hatte ihn immer gereizt, diesen Ski einmal zu fahren, die Historie zu spüren und etwas Neues daraus zu kreieren. Nun, aus Anlass der 90-Jahr-Feier des Hauses, die Anfang 2022 begangen werden soll, gelang ihm der Doppelschlag aus Test und Tat. In Kooperation mit der Appenzeller Ski-Manufaktur Timbaer ließ Wörndl einen Nachbau des historischen Holzskis herstellen, der in Aussehen und Fahrgefühl an die alten Zeiten erinnert, dem aber technisch ein Sprung in die Gegenwart, wenn nicht in die Zukunft des alpinen Skisports gelingen sollte.

Andreas Dobler und Dano Waldburger sind die Umsetzer des Gedankens. Die beiden Gründer der Timbaer-Skimanufaktur, beides leidenschaftliche Skifahrer, sollen als gelernte Schreiner das Rüstzeug mitbringen, um hochwertige Holzarbeiten handwerklich exakt zu bewerkstelligen. Mit der Gründung ihrer eigenen Firma erfüllten sie sich „einen Bubentraum“. Ihre Expertise freilich ihren stolzen Preis, einer der Timbaer Racecarver in Holzoptik kostet rund 1900 Schweizer Franken.

Der Bogner-Ski ist Auftrags- und Maßarbeit gleichermaßen. Der Kern besteht aus Bambusfasern und Papier. Im Verbund mit einer Aluminiumlegierung und modernen Stahlkanten entstand zunächst der Prototyp, auf dem Wörndl im kleinen Kreis zu einigen Testschwüngen animierte. Verleimt wurde der Ski bei Raumtemperatur, mit einer Presszeit von einer ganzen Nacht, um Qualität und Präzision zu garantieren. Verziert wurde der Ski mit einer Lasergravur, sodass eine kombinierte Anmutung aus traditionellem Handwerk und Hightech entstand.

90 Einzelstücke sollen im Jubiläumsjahr gefertigt werden, mit Nummern von 1 bis 90 versehen, um die Exklusivität zu unterstreichen. Ausgeliefert werden sie dann bis Herbst ausschließlich auf Vorbestellung bei Bogner und mit Ski-Tasche aus Filz und Stöcken, die aus Carbon gefertigt sind. Auf den Markt gebracht wird der Ski von Anavon, einem Schweizer Ski-Vertrieb mit Sitz in Diesentis. Über den Kauf-Preis wird derzeit noch verhandelt.

Auf der Piste entpuppen sich die vermeintlichen Holzlatten als exakte Konstruktion, die zum weiten ausholen einladen, aber keine Fehler erlauben, da die Kanten unmittelbar greifen und den Fahrer somit auf Richtung trimmen. Der Ski verfügt trotz seines schmalen Zuschnitts über eine Racecarver-Taillierung. Die Breite in der Schaufel beträgt 108 Millimeter, in der Mitte sind es 70, am Heck 97. Bei einer Skilänge von 168 Zentimeter beträgt der Radius 16 Meter. „Wunderbar, diese Ski neu zu interpretieren“, sagt der ehemalige Slalom-Weltmeister über das Fahrgefühl auf freier Piste. Er verlangt Tempo und den sportlichen Fahrer, um sein Können zu offenbaren. „Da kann einer was“, sagt Wörndl. Und meint den Ski.