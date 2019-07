Ein Maimorgen unter bewölktem Himmel in Flensburg. Es ist halb zehn und hat noch keinen Tropfen geregnet. Für norddeutsche Segler passables, für schottische Verhältnisse sensationelles Wetter. Als der ellenlange Bootskörper das 22-Meter-Renners „Jenetta“ komplett vor der Halle steht, gibt es keinen Zweifel. Der Rumpf wurde allen Ernstes im Schottenkaro dekoriert.

Die vierköpfige norddeutsche Eignergemeinschaft, die „Jenetta“ zum historischen Kiel neu bauen ließ, dachte sich das Dekor als Hinweis auf die schottische Herkunft der Yacht aus. Es ist eine Folie, die nach der ersten Segelsaison abgenommen wird. „Jenetta“ entstand 1939 nach einem Entwurf von Alfred Mylne in seiner Werft auf der Insel Bute am Firth of Clyde im Westen Glasgows. Der Wechsel vom herkömmlichen Holzbauschiffbau zur leichten und Platz sparenden Mischbauweise aus Holzplanken über Metallspanten wurde am Clyde für Frachtschiffe eingeführt – und vom Yachtbau auch für „Jenetta“ übernommen. „Jenetta“ war das letzte von zahlreichen Regattabooten des englischen Zuckerhändlers Sir William Parker Burton (1864 – 1942). Nach Entwürfen anderer Konstrukteure und guten Erfahrungen mit einem vorigen Mylne-Entwurf hatte der passionierte Segler bei „Jenetta“ für die windreichen englischen Verhältnisse auf ein langes Exemplar zulasten der Segelfläche gesetzt.