Für das Mondlandeprogramm der NASA soll das Raumschiff Orion die Astronauten transportieren. Ein wesentlicher Teil dieses Raumschiffs kommt aus Deutschland. In Bremen montiert Airbus das Service- und Antriebsmodul.

Ein Blick von der Orion-Kapsel in Richtung Erde, im Vordergrund der Mond. Bild: dpa

Es gibt Eis am Südpol. Gefrorenes Wasser vermuten Forscher auf dem Mond vor allem in Kratern auf der Südhalbkugel, die Wassermenge soll der des Bodensees entsprechen. Wenn sich der aus einzelnen Messungen und Beobachtungen stammende Verdacht bestätigt, erleichterte dies eine Besiedlung des Erdtrabanten, vor allem aber eignete dieser sich als Station für Expeditionen zum Mars. Weniger das Wasser als der daraus zu gewinnende Wasserstoff als Treibstoff in Kombination mit der vergleichsweise geringen Gravitationskraft des Mondes macht einen Zwischenstopp interessant.

Bevor so kühne Pläne Realität wären, müssen Menschen überhaupt erst einmal zum Mond gelangen, der letzte Vertreter unserer Spezies hinterließ dort seinen Fußabdruck im Jahr 1972. Im Jahr 2025 könnt es abermals so weit sein, und wenn dies gelingt, dann mithilfe europäischer Technik.