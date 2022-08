Radbeleuchtung im Test : Licht im Schatten

Licht am Rad ist nicht nur Pflicht, sondern ein wichtiges Sicherheitsplus im Straßenverkehr. Was man bei den Radlampen beachten muss.

Eigentlich ist die Radbeleuchtung ein Thema für die kalte Jahreszeit. Wenn die Tage so kurz wie düster sind, rücken Fahrradlampen ins Rampenlicht der Aufmerksamkeit und werden an Lenkern, Sattelstützen, Gabeln oder Gepäckträgern in Stellung gebracht. Da Radler aber generell leicht übersehen werden, ist eine gute Beleuchtung ganzjährig von Relevanz und gewinnt selbst bei hellem Tageslicht zunehmend an Bedeutung.

Vor allem ein deutlich sichtbares Rücklicht erhöht die passive Sicherheit im Verkehr, gerade dann, wenn sich Autos und Radfahrer die Straße teilen. Bis 2013 bestand der Gesetzgeber überwiegend auf einer dynamobasierten Stromversorgung. Seit einer Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sind auch akku- und batteriebetriebene Lampen erlaubt, wenn diese vom Kraftfahrt-Bundesamt mit einer Zulassungsnummer versehen sind.

Die sogenannte K-Nummer ist zusammen mit einer vorangestellten Wellenlinie auf den Gehäusen der Leuchten eingeprägt – das Prüfzeichen gilt bauartunabhängig und gleichermaßen für die Frontbeleuchtung.

Ihre Vorteile spielen Akku-Lichter an sportlichen Rädern aus. Auch Besitzer mehrerer Velos wissen die Flexibilität und meist simple Montage zu schätzen. Im Gegenzug müssen die Lampen regelmäßig per USB-Stecker geladen oder – falls kein interner Akku verbaut ist – mit frischen Batterien versorgt werden. Ein weiterer Nachteil ist die Steilvorlage für Langfinger.

Sorgloser gestaltet sich der Umgang mit fest verbauten Lichtanlagen. Die Energie stellt in der Regel ein nahezu widerstandsloser Nabendynamo oder – im Falle von E-Bikes – der ohnehin vorhandene Antriebsakku zur Verfügung. Die Investition dafür fällt beim Nachrüsten höher aus als mit den steckbaren Akku-Vertretern, dafür ist Licht zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar. Einige Modelle fungieren sogar als Standlicht. Gattungsübergreifend haben sich robuste und langlebige LEDs etabliert, nur wenige Modelle setzen noch auf Halogenbirnen.

Von Blinklichtern hält der Gesetzgeber nichts. Zwar ist das heckseitige Stroboskop aufmerksamkeitswirksam, gilt aber nicht als vollwertiges Fahrradlicht, sondern darf lediglich als Zusatzbeleuchtung eingesetzt werden. Gleiches gilt für Lampen am Helm, der Bekleidung oder an Gepäckstücken. Eine integrierte Bremslicht-Funktion ist hingegen zulässig. Entsprechend ausgerüstete Modelle verfügen über Gyrosensoren, die bei Verzögerung aufblenden. Teilweise werden auch Lichtsensoren verbaut, mit deren Hilfe die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst wird. Garmin vertreibt sogar ein Rücklicht mit Radar, der via Radcomputer oder Smartphone akustisch und visuell vor Fahrzeugen in bis zu 140 Meter Entfernung warnt.

Neben solchen Gimmicks ist beim Kauf eines Rücklichts auf einen möglichst großen Streuwinkel zu achten, damit der Radler von schräg hinten und seitlich gut wahrgenommen wird – und zwar nicht nur bei völliger Dunkelheit, sondern auch am Tag. Verpflichtend ist die Fahrradbeleuchtung allerdings nur im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen. Wer dann ohne Licht erwischt wird, zahlt bis zu 35 Euro Strafe.