Porsches Plan für Chile : Wind im Tank

Synthetische Kraftstoffe gelten als ineffizient. Doch Porsche will mit einem Engagement in Chile, wo das Potential für erneuerbare Stromerzeugung riesig ist, nun das Gegenteil beweisen. Zu Besuch auf der Baustelle.

Das Ende der Welt ist nah. Noch eine Stunde Autofahrt und wir wären am südlichsten Punkt des amerikanischen Kontinents, der auf einer Straße zu erreichen ist. Punta Arenas, mit rund 160.000 Einwohnern die einzige größere Siedlung in weitem Umkreis, liegt an der Magellanstraße. Heutzutage leben die Einwohner der chilenischen Stadt im Wesentlichen vom Tourismus, 300 Kreuzfahrtschiffe machten hier vor Beginn der Covid-Pandemie jedes Jahr Station.

Im weiten Umland gibt es bisher nur einen nennenswerten Wirtschaftsfaktor: die Schafe, die in der baumlosen Hügellandschaft grasen. Doch in wenigen Jahren soll in den Magallanes, so heißt die Provinz in chilenischen Amtsstuben, eine Exportwirtschaft erblühen. Sie basiert auf einer natürlichen Ressource, die hier im Übermaß vorhanden ist. Der Wind weht so konstant, dass eine Windkraftanlage rund 270 Tage im Jahr mit voller Last betrieben werden kann. Zum Vergleich: Addiert man die gesamte Energie, die von einem in Deutschland an Land aufgestellten Windrad geerntet wird, kommt man auf circa 70 Volllasttage je Jahr.