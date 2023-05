Auf der Welle des blauen Punkts: Ozeanplastik, gemacht aus dem Müll in den Meeren, ist ein gefragter Rohstoff geworden. Nur steckt gar nicht immer drin, was draufsteht.

Der Blassfuß-Sturmtaucher, schokoladenbraunes Gefieder, rosa Füße, ist ein Patient Null. Der Seevogel, der in Kolonien vor der australischen Küste brütet, leidet an einer Plastikose. Plastikteile, die er für etwas Essbares hält, führen dazu, dass sich das Gewebe seines Verdauungstrakts permanent entzündet. Es vernarbt und verhärtet, der Magen kann nicht mehr arbeiten, wie er sollte. Und das Plastik, das all das auslöst, verschwindet nicht. Vor zwei Monaten haben Wissenschaftler dieses Krankheitsbild erstmals an Wildtieren nachgewiesen. Aussicht auf Genesung gibt es kaum. Neues Plastik strömt Jahr für Jahr nach. Der Plastikmüll in unseren Weltmeeren ist, das ist spätestens jetzt klar, weit mehr als ein ästhetisches oder wirtschaftliches Problem.

Irgendwie wegschaffen zu wollen, was den Lebewesen der Meere und über die Nahrungsketten auch dem Menschen ans Wohl geht, liegt nahe. So wächst nicht nur die Zahl an Organisationen, die sich auf die Fahne schreiben, den Ozean vom Plastikmüll zu befreien, sondern auch die von Unternehmen. Dabei versprechen sie ihren Kunden gleich noch etwas: Ihr dürft euch als Teil dieses Kampfes fühlen, wenn ihr nur einen Schuh oder Badeanzug aus „Ozeanplastik“ kauft. Der Müll in den Meeren wird als ein Rohstoff vermarktet, der suggeriert: Dieses Produkt rettet eine Schildkröte, einen Wal, einen Blassfuß-Sturmtaucher. Die Wahrheit ist um einiges komplizierter.

Was genau schwimmt eigentlich in den Meeren?

„Meeresplastik ist ein irreführender Begriff“, sagt Andrea Stolte. Die Physikerin und Umweltwissenschaftlerin arbeitet für den WWF seit Jahren gegen die Plastikverschmutzung mariner Ökosysteme. Sie hat in einem ihrer jüngsten Projekte mit Tauchern etwa 26 Tonnen alter, verklappter oder versehentlich gelöster Fischernetze vor Sassnitz aus der Ostsee geborgen. Aber Meeresplastik – das klinge, als würde es dahingehören, sagt sie. Das ist das eine Problem. Das zweite: Was heute unter diesem Begriff im größeren Stil verkauft wird, hat den Ozean in vielen Fällen gar nicht berührt.

Um zu verstehen, warum das so ist und ob es überhaupt zu problematisieren ist, muss man einiges nachzeichnen. Wer sammelt den Abfall, und wie? Wie wird er aufbereitet? Was lässt sich rezyklieren? Und: Wo kommt der Abfall her? Was genau schwimmt wo in den Meeren?

Seit Beginn der industriellen Kunststoffproduktion in den 1950er-Jahren landen Kunststoffabfälle im Meer. Weltweit werden ohnehin nur knapp zehn Prozent des Plastikmülls rezykliert, bei gleichzeitig steigender Neuproduktion. Mehr als die Hälfte allen jemals produzierten Plastiks ist nicht älter als 20 Jahre. In der Arktis treiben Joghurtbecher aus den 1970ern, am Grund der Tiefsee liegen verlorene Flip-Flops, Kunststoff ist überall. An der deutschen Nordsee gibt es kaum noch einen Eissturmvogel, der kein Plastik in sich hat, Mikroplastik findet sich in allen untersuchten Kotproben heimischer Seehunde und Kegelrobben. Im Fett- und Muskelgewebe von Haien und Walen im Mittelmeer lassen sich die Abbauprodukte von Kunststoff-Additiven nachweisen.