Pizzasteine im Test : Quattro Steinioni

So kann es dann am Ende aussehen. Bild: Hersteller

Eine Pizza selbst zu ma­chen ist eine heiße Sache. Eigentlich kann man sich nur die Hände verbrennen. Es gibt zu viele Freunde, Kollegen, Fo­ren, Blogs und You­tuber, die mehr und besser wissen, wie man sie richtig macht. Um überhaupt ernst ge­nommen zu werden, muss ein Pizzastein her. Also haben wir einen nach dem anderen in den Backofen geschoben. In den Backofen? Eine Pizza braucht weit mehr als 300 Grad Celsius, um zu gelingen, heißt es immer wieder. Ein normaler Herd schafft das nicht.

Deswegen gibt es für ambitionierte Hobbypizzabäcker Gerätschaften mit der Höllenhitze für drinnen und draußen, betrieben mit Gas, Strom, Holzkohle oder Pellets. Die einfache, nicht ganz so heiße Variante sieht aus wie ein riesiges rundes Waffeleisen oder ein ge­quetschter Kugelgrill, in dem die Pizza auf einer beheizten Platte liegt und unter dem Deckel im besten Fall ein weiteres Heizelement sitzt. Eine Stufe höher zum Pizza-Olymp steigt man mit kleinen strom­be­triebenen Öfen, die bis zu 350 Grad schaffen und in denen ein Pizzastein als Ablagefläche integriert ist. Noch ambitionierter sind Öfen für den Außenbereich, aus de­nen ein Schornstein ragt, die mit Holzkohle, Pellets oder Gas befeuert werden und bis zu 500 Grad Hitze erzeugen.